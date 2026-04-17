Provest će 80 dana iza rešetaka na Bilicama: Splitska policija otkriva detalje sinoćnjeg uhićenja

Policijski službenici su 16. travnja 2026. godine u 1:05 sati u Solinu zaustavili 42-godišnjeg vozača osobnog vozila koji je upravljao automobilom unatoč tome što mu je bila izrečena mjera opreza zabrane upravljanja vozilom uz oduzimanje vozačke dozvole.

Utvrđeno je i da je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola od 1,84 g/kg.

Vozač je uhićen te priveden nadležnom sudu, a u optužnom prijedlogu policija je predložila određivanje zadržavanja u trajanju od 15 dana zbog opasnosti od ponavljanja istovrsnog prekršaja.

Također je predloženo da ga se za vožnju pod utjecajem alkohola proglasi krivim i kazni kaznom zatvora u trajanju od 40 dana, dok je za upravljanje vozilom za vrijeme trajanja mjere opreza predložena novčana kazna u iznosu od 1.500 eura.

Policija je predložila kaznu, a evo što je sud odlučio

Uz to, policija je predložila i izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud je vozača proglasio krivim za oba prekršaja te mu za svaki utvrdio kaznu zatvora od 40 dana, što ukupno iznosi 80 dana zatvora.

Međutim, izrečena kazna neće se izvršiti jer je primijenjena uvjetna osuda, pod uvjetom da u roku od jedne godine ne počini novi isti ili teži prekršaj. Sud mu je izrekao i zabranu upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci te obvezu plaćanja troškova postupka, nakon čega je pušten na slobodu.