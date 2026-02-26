Provaljeno u optiku u Splitu, većina ukradenih naočala vraćena: “Zajedništvo pobjeđuje”

Nedavno je provaljeno u poslovnicu Optike adrialece.hr u Splitu, a iz trgovine je otuđena veća količina sunčanih i dioptrijskih naočala poznatih svjetskih brendova.

Poslovnica se nalazi u Ulici Ljudevita Posavskog 17, a nepoznati počinitelji nasilno su ušli u prostor te odnijeli vrijednu robu.

Iz optike su apelirali na građane da obrate pozornost na moguće sumnjive aktivnosti i pomognu u rasvjetljavanju slučaja. Posebno pozivaju sve koji su u navedenom razdoblju primijetili nešto neuobičajeno u blizini trgovine da svoje informacije prijave nadležnim službama. Također su upozorili na mogućnost pojave ukradenih naočala na oglasnicima i društvenim mrežama po neuobičajeno niskim cijenama.

Sada su se ponovno oglasili iz spomenute optike.

"S velikim olakšanjem vas obavještavamo da je potraga uspješno završena! Zahvaljujući vašim dijeljenjima, informacijama i izvrsnom radu policije, pronađena je osoba koja je otuđila naočale, a većina robe je vraćena u našu poslovnicu.

Hvala vam od srca što ste bili uz nas kad nam je bilo najteže. Vaša podrška i solidarnost još su jednom pokazali da zajedništvo pobjeđuje!", poručili su iz optike.

