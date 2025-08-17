Provalio u obrt i ukrao tri mobitela, policija ga brzo uhvatila

Jučer tijekom jutra policijski službenici Policijske postaje Zadar uhitili su 41-godišnjaka zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela Teška krađa.

Naime, nakon zaprimljene dojave da je tijekom prethodne noći, 15./16. kolovoza 2025. godine, u Zadru na gradskom predjelu Jazine nepoznata osoba provalila u prostorije obrta 29-godišnjeg hrvatskog državljanina, odakle je otuđio tri mobitela s kojim se udaljio s mjesta događaja, policijski službenici su započeli s kriminalističkim istraživanjem.

Na mjestu događaja proveden je očevid, a nad 41-godišnjakom je u prostorijama policije provedeno kriminalističko istraživanje.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 41-godišnjaka se podnosi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru.