PROTEST U BiH Ljudi ogorčeni zbog monstruoznog ubojstva: "Policija i pravosuđe nas ne štite od monstruma poput njega"

Brojni građani danas su se okupili na protestu u Gradačcu, a povodom svirepog čina Nermina Sulejmanovića. Među njima su bile i radne kolegice nesretne žene koju je Sulejmanović krvnički ubio.

Nermin Sulejmanović, u svom krvničkom pohodu kakav se ne pamti u BiH, jučer je brutalno ubio i svoju nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović. Ona je bila zaposlena u gradačačkoj firmi Kula, a radne kolegice ističu da je bila vrijedna i uzorna radnica. Sve one su stigle na današnje protestno okupljanje. Suze nisu mogle sakriti zbog velikog gubitka, ali i ogorčenosti na sistem.

"Nitko nije zaslužio da mu se dogodi ono što je zadesilo našu radnu kolegicu. On nije bio čovjek, već monstrum koji ju je izmučio te na kraju ubio pred bebom. Ja ne znam što su policija i pravosudne institucije radile jer je ona njima to sve prijavljivala. Očito nisu reagirali jer da jesu, to se ne bi desilo. Policija i pravosuđe nas ne štite od monstruma poput njega", kazala je jedna od kolegica nesretne žene za Index.

Njena druga kolegica ističe da je jučerašnji čin sramota za cijelu državu.

"Ovo više nije civilizirana država. Ovdje je gore nego na divljem zapadu. Nadležni se moraju više pobrinuti o ženama, ali i nasilnicima, kako se nekome nešto slično više nikada ne bi ponovilo. Svejedno što je ona bila naša radna kolegica, mi smo ovdje došli zbog svih žena jer smo postale prepuštene same sebi", navodi ona.

Tijekom današnjeg prosvjednog okupljanja svi građani su suglasni u jednom - da je krajnje vrijeme da se zlostavljačima stane na kraj te da nadležni počnu raditi svoj posao. Jer vremena za čekanje na ispunjenje praznih riječi više nema.