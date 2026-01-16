Prostitucija u Splitu: Mladić podvodio djevojke i uzimao im novac, uhićen je

Policijski službenici Službe organiziranog kriminaliteta s policijskim službenicima Druge policije postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjim muškarcem, državljaninom Venecuele, za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Prostitucija.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je na području Republike Hrvatske s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi organizirao i omogućilo drugim osobama pružanje seksualnih usluga, tako što je pet stranih državljanki poticao na pružanje seksualnih usluga tako da je radi pružanja seksualnih usluga na internet stranici kreirao profil putem kojeg su bile ponuđeno pružanje seksualnih usluga te je sukladno dogovoru uzimao dio novca koji je ostvaren na ovaj način.

Policijski službenici su dolaskom na mjesto događaja utvrdili da se u stanu nalaze ženske osobe i 26-godišnjak koji kada je utvrdio da se radi o policijskim službenicima pokušao pobjeći, ali je u tome spriječen. nad njim su uporabljena sredstva prisile, uhićen je i doveden u službene prostorije. U službene prostorije dovedene su i žrtve kaznenog djela U sklopu kriminalističkog istraživanja pronađeno je i oduzeto 9.660 eura.

Nakon dovršenog istraživanja uz kaznenu prijavu 26-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku.