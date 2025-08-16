Proslava Dana općine Klis i blagdana sv. Roka

Općina Klis i ove će godine svečano obilježiti svoj dan te blagdan sv. Roka. Program proslave održat će se danas, 16. kolovoza, na Trgu Megdan, gdje od 21 sat posjetitelje očekuje bogat zabavni i glazbeni program.

Za dobru atmosferu pobrinut će se poznati pjevač Zlatko Pejaković, uz predgrupu Magic Wish. Kao i svake godine, lovačko društvo posjetiteljima će podijeliti ukusni gulaš, a večer će završiti nezaboravnim vatrometom.

Pozivaju se svi mještani i gosti da zajedno s domaćinima proslave Dan općine Klis i blagdan sv. Roka u veselju i zajedništvu.