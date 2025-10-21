Prosječna plaća u kolovozu iznosila 1446 eura, evo tko najviše zarađuje

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), prosječna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj u kolovozu 2025. iznosila je 1446 eura. U odnosu na srpanj to predstavlja rast od 0,6 posto nominalno i 0,5 posto realno, dok je u usporedbi s kolovozom prošle godine plaća porasla za 9,2 posto nominalno i 4,9 posto realno.

Medijalna neto plaća za isti mjesec bila je 1245 eura, što je 0,3 posto manje nego mjesec ranije, ali 9,8 posto više nego u kolovozu 2024. Najviše prosječne plaće zabilježene su u zračnom prijevozu, gdje su zaposlenici u prosjeku primili 2430 eura, dok su najniže plaće imali radnici u proizvodnji odjeće, s prosjekom od 918 eura.

Prosječna bruto plaća u kolovozu iznosila je 2015 eura, što je 0,8 posto više nego u srpnju, te 9,6 posto više nego godinu ranije. Realno povećanje iznosilo je 0,7 posto u odnosu na mjesec ranije, odnosno 5,3 posto na godišnjoj razini.

U razdoblju od siječnja do kolovoza prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 1434 eura, što je 10,1 posto više nominalno i 6,2 posto realno nego u istom razdoblju 2024. godine. U istom razdoblju prosječna bruto plaća bila je 1993 eura, što je 10,8 posto više nominalno i 6,8 posto realno u odnosu na prošlu godinu.

Većina zaposlenih prima manje od prosjeka

Prema distribuciji plaća po decilima, koju je objavio DZS, manje od dvije trećine zaposlenih u kolovozu je primilo plaću manju od prosječne. Šesti decil iznosi 1400 eura, što znači da je 60 posto zaposlenih primilo do tog iznosa, dok je prosjek od 1446 eura 3,3 posto viši.

Analiza nadalje pokazuje da je 30 posto zaposlenih primilo plaću do 1000 eura, 40 posto do 1112 eura, a polovica zaposlenih (50%) do 1245 eura, što odgovara medijalnoj vrijednosti. Četrdeset posto radnika imalo je plaću iznad 1400 eura, 30 posto više od 1567 eura, 20 posto iznad 1794 eura, dok je 10 posto zaposlenih primilo više od 2222 eura.