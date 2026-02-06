Proširenje luke Bol: radovi napreduju brže od planiranog

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije posljednjih deset mjeseci provodi projekt dogradnje luke Bol, zahvaljujući kojem će luka dobiti nove kapacitete koji će joj omogućiti da odgovori na sve veću potražnju u nautičkom turizmu te pomoći da se i Bol pozicionira kao važna lučka točka na jadranskoj obali.

Cilj projekta je potaknuti gospodarski razvoj kako mjesta, tako i otoka Brača te unaprijediti kvalitetu života i mobilnost lokalnog stanovništa. U ovom trenutku radovi napreduju i brže od dinamičkog plana, što je razlog za zadovoljstvo i Lučkoj upravi kao investitoru, ali i mještanima Bola i svima kojima je luka od velike važnosti.

„Zadovoljni smo kako radovi na dogradnji luke Bol zasad napreduju. Dinamika je bolja od planirane i vjerujemo da će se sve predviđeno realizirati do početka ljetne sezone. Posebno nam je važno da se radovi odvijaju uz minimalne smetnje za svakodnevni život mjesta i turističku sezonu. Tijekom ljeta radovi će privremeno stati, a nastavak je planiran nakon sezone, s ciljem da Bol dugoročno dobije funkcionalnu, sigurnu i kvalitetnu luku na korist mještana i posjetitelja“, rekao je Domagoj Maroević, ravnatelj LU SDŽ.

Radovi su započeli u svibnju 2025. te ih izvodi hrvatska tvrtka Texo Molior. Radi se o složenom inženjerskom zahvatu koji obuhvaća izgradnju nove luke istočno od postojeće, uz formiranje dužobalne šetnice koja će povezati obje luke.

Nova luka imat će kapacitet za 80 nautičkih i 70 komunalnih vezova. Planirana je i izgradnja glavnog lukobrana dužine 210 metara, pontonskih priveza za prihvat plovila te pripadajućih objekata i sadržaja.

„U ovom trenutku stanje na gradilištu je izvrsno i radovi su u prednosti u odnosu na zadane rokove. Naš cilj je kao i uvijek ispoštovati ugovorene vremenske okvire te pri tom isporučiti najkvalitetniju građevinu investitoru i zajednici koja će je koristiti. Imamo bogato iskustvo u radovima na pomorskom dobru, od nedavno završene luke Omiš do marine u Sv. Filipu i Jakovu i Lapadske obale u Dubrovniku. Na luci Bol radimo maksimalno ekipirani i opremljeni sa željom da proširena luka što prije bude stavljena u funkciju. Vjerujemo da će sve biti po planu i da će mještani vrlo brzo dobiti modernu infrastrukturu koja će im služiti desetljećima“, istaknuo je Anton-Tonco Matošević, inženjer gradilišta.

Ukupna vrijednost investicije iznosi oko 16 milijuna eura, od čega će se približno 4,5 milijuna eura osigurati iz Fonda za oporavak.

Dok je trenutno u tijeku prva faza projekta, u sklopu šireg plana proširenja, predviđena je i druga faza koja uključuje izgradnju katamaranskog pristaništa, produženje i sanaciju postojećeg te dogradnju dodatnih 50 metara obalne linije. Ova faza bit će financirana iz sredstava Europske unije.