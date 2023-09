PROSINEČKI PRIČAO O HAJDUKU: "To je nevjerojatno..."

Robert Prosinečki se nakon dugo godina vratio u hrvatski nogomet, sjeo je na klupu Rudeša, no to je bila kratka epizoda. U sedam utakmica osvojio je samo jedan bod, tako da je rastanak s klubom bio neizbježan.

Pred početak nove europske klupske sezone, legendarni Vatreni je dao veliki intervju za srpski Sportal u kojem je pričao o Dinamu, Crvenoj zvezdi, ali i Hajduku. Na Marakani je proveo četiri godine kao igrač, osvojio je Ligu prvaka, tako da je ostao u lijepom sjećanju navijačima beogradske momčadi:

Split živi za Hajduk

"U Zvezdi sam proveo četiri najbolje godine, a osvajanje Lige prvaka puno znači svakome, pa i nama tadašnjim igračima i svim generacijama navijača", kazao je Prosinečki pa se osvrnuo na dominaciju Zvezde u ligi, odnosno Dinama u HNL-u:

"Ne znam kojim putem ide Zvezda, a kojim Partizan, ali stvarno Zvezda dominira u posljednje vrijeme. Svih šest titula su osvojili uvjerljivo, s velikom bodovnom razlikom. Hajduk se ove godine približio Dinamu, imao je dobar prijelazni rok, ali Dinamo je taj koji koji u Hrvatskoj dominira svih ovih godina.

U Splitu se baš živi za Hajduk, to je nevjerojatno, ali ne treba raditi usporedbe. S obzirom na to kakvu momčad ima, Zvezda bi trebala nastaviti dominirati u Srbiji, a važna je atmosfera koja donosi rezultate. Oni imaju sve".

Usporedio Dinamo i Zvezdu

Pitali su legendarnog Vatrenog tko je bolji na ovim prostorima, Dinamo ili Zvezda:

"Teško je usporediti, Dinamo već deseteljećima dominira, stalno je u Europi, u Ligi prvaka ili Europskoj ligi, tu je. Zvezda je to posljednjih šest godina, ali je nezgodno reći tko je trenutno bolji.

Dinamo svake godine ostvaruje velike transfere, od Luke Modrića pa nadalje, u kontinuitetu prodaje igrače za više milijuna eura. To neodstaje Zvezdi, ali s obzirom na to kako se radi, kako se planira, na dobrom su putu. Poslije dobrih kupovina, kao sada, mora doći do dobrih prodaja", zaključio je Prosinečki za srpski Sportal.