Pronađi “bradati” događaj za sebe!

Gotovo svaki dan nudi priliku da se uključite u neku od aktivnosti – od kvizova, koncerata, druženja u prirodi do edukacija, a svi događaji zajedno nose poruku važnosti muškog zdravlja i preventivnih pregleda.

Već su održani neki od velikih događanja koji su oduševili publiku, poput stand-up nastupa “Mudrolije o mudima” u Zagrebu i Fešte o’ Bradate u Trogiru, a u studenom i početku prosinca svaki dan će postati bradati.

Dođi, zabavi se, podrži humanitarnu misiju i pomozi u prikupljanju sredstava za one kojima je to najpotrebnije.

Odaberi svoj događaj, povedi ekipu i postani dio ove priče koja je svake godine sve veća.

8.11. – Bradati Pickleball

9.11. – Bradati picigin

10.11. – Pop up Bradata aukcija Dubrovnik

11.11. – Bradati Kviz – Ovčice

14.11. – Pop up Bradata aukcija Makarska

15.11. – Bradato Martinje

16.11. – Na Mosor trk!

20.11. – Mudrolije o mudima – Kampus (Besplatan ulaz)

21.11. – Mudrolije o mudima – Pula

22.11. – Belfast Food i Taccor za Bradatu aukciju – Pula

22.11. – 3×3 Basket turnir – Zadar

22.11. – Pop up Bradata aukcija Omiš

22.11. – Pop up Bradata aukcija Vela Luka

25.11. – Bradati kviz (GSK Kviz)

25.11. – Preventivni pregledi za studente na Građevinskom fakultetu u Splitu

28.11. – Bradata aukcija Šibenik

29.11. – Bradata aukcija Vinkovci

29.11. – Bradata aukcija Pula

29.11. – Bradata aukcija Zadar

2.12. – Božićni koncert Klape Šufit za Bradatu aukciju

3.12. – Veliki Bradati kviz

5.12. – Pop up Bradata aukcija Metković

6.12. – Bradata aukcija Split

6.12. – Bradata vožnja s mudima

6. i 7.12. – Teniski turnir Roditelj i dijete Split

Vidimo se na nekom od događaja – dođi i podrži borbu protiv raka!

Više informacija o projektu i nadolazećim događanjima dostupno je na službenoj stranici: www.bradata-aukcija.com