Pronađi “bradati” događaj za sebe!

Gotovo svaki dan nudi priliku da se uključite u neku od aktivnosti – od kvizova, koncerata, druženja u prirodi do edukacija, a svi događaji zajedno nose poruku važnosti muškog zdravlja i preventivnih pregleda.
Već su održani neki od velikih događanja koji su oduševili publiku, poput stand-up nastupa “Mudrolije o mudima” u Zagrebu i Fešte o’ Bradate u Trogiru, a u studenom i početku prosinca svaki dan će postati bradati.
Dođi, zabavi se, podrži humanitarnu misiju i pomozi u prikupljanju sredstava za one kojima je to najpotrebnije.
Odaberi svoj događaj, povedi ekipu i postani dio ove priče koja je svake godine sve veća.
8.11. – Bradati Pickleball
9.11. – Bradati picigin
10.11. – Pop up Bradata aukcija Dubrovnik
11.11. – Bradati Kviz – Ovčice
14.11. – Pop up Bradata aukcija Makarska
15.11. – Bradato Martinje
16.11. – Na Mosor trk!
20.11. – Mudrolije o mudima – Kampus (Besplatan ulaz)
21.11. – Mudrolije o mudima – Pula
22.11. – Belfast Food i Taccor za Bradatu aukciju – Pula
22.11. – 3×3 Basket turnir – Zadar
22.11. – Pop up Bradata aukcija Omiš
22.11. – Pop up Bradata aukcija Vela Luka
25.11. – Bradati kviz (GSK Kviz)
25.11. – Preventivni pregledi za studente na Građevinskom fakultetu u Splitu
28.11. – Bradata aukcija Šibenik
29.11. – Bradata aukcija Vinkovci
29.11. – Bradata aukcija Pula
29.11. – Bradata aukcija Zadar
2.12. – Božićni koncert Klape Šufit za Bradatu aukciju
3.12. – Veliki Bradati kviz
5.12. – Pop up Bradata aukcija Metković
6.12. – Bradata aukcija Split
6.12. – Bradata vožnja s mudima
6. i 7.12. – Teniski turnir Roditelj i dijete Split
Vidimo se na nekom od događaja – dođi i podrži borbu protiv raka!
Više informacija o projektu i nadolazećim događanjima dostupno je na službenoj stranici: www.bradata-aukcija.com