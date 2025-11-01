Pronađena parkirališna karta ispred bolnice Firule, traži se vlasnik

Na portalu Dalmacija Danas nalazi se rubrika 'Izgubljeno-nađeno' koju možete pronaći u 'Specijalima'.

Uz tekstualni dio oglasa možete priložiti i datoteke (fotografije i video - uz napomenu da datoteka ne bude veća od 2 MB, a formati koje možete uploadati su: png, gif, jpg, jpeg, jpe i mp4).

Naša čitateljica Marina nam je javila da je njen suprug pronašao parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom ispred bolnice Firule, na ime Mario Barać.

"Molim da se javi gospodin na broj 092/365-6086", poručuje.

Pomozimo pronaći Marija i vratiti mu parkirališnu kartu!