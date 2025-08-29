Promjene u rasporedu sajmova u Baškoj Vodi zbog nepovoljne vremenske prognoze

Zbog najavljene nepovoljne vremenske prognoze, Turistička zajednica Baška Voda obavijestila je javnost o promjenama u rasporedu ovogodišnjih sajmova. Početak sajma "Okusi Hrvatsku!" koji je trebao biti večeras, odgođen je za sutra, dok će prvi dan sajma "Samo hrvatsko" umjesto u nedjelju biti održan u ponedjeljak.

Program sajma i dalje obećava bogat kulturno-zabavni sadržaj. Uz nastupe Baškovoških mažoretkinja i Općinske glazbe Baška Voda, prvi dan sajma "Okusi Hrvatsku!" dodatno će uljepšati glazbeni nastup benda Specijalci. Posjetitelje drugog dana sajma očekuje zabava uz bend Aritmija i popularnog izvođača Mira Boema.

Turistička zajednica Baška Voda poziva sve posjetitelje da prate najnovije obavijesti i uživaju u tradicionalnim hrvatskim delicijama, rukotvorinama i glazbenom programu koji sajam nudi, unatoč vremenskim izazovima.