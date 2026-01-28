PROMJENE U HAJDUKU Bilić smijenio šefa akademije

Pomalo je iznenađujuća vijest u srijedu navečer stigla s Poljuda. Naime, predsjednik Hajduka, Ivan Bilić, razriješio je Mišu Krstičevića dužnosti šefa nogometne akademije. Tu je odluku Bilić donio nakon interne procjene sportskog sektora ''bijelih'', a o razrješenju je obaviješten od strane uprave, piše 24sata.

Tu nije kraj promjenama. Uz Krstičevića, Hajduk se zahvalio na suradnji i Viku Laliću, koji je stigao u akademiju kao suradnik sportskog direktora Gorana Vučevića. Riječ je o pomalo iznenađujućoj odluci Hajduka, s obzirom na to kako se Krstičević vratio u Hajduk tek početkom srpnja. Ipak, nije dugo ostao na funkciji šefa škole nakon što je ranije bio trener i nogometaš splitskog kluba.

Akademiju Hajduka preuzet će Jiri Plišek (54). Nije riječ o strancu na Poljudu. Ovaj iskusni češki nogometni trener također je stigao na Poljud prošlog ljeta, ali u organizacijskoj ulozi. Sad će preuzeti kormilo u Hajdukovoj nogometnoj akademiji. Poznat je po tome što je otkrio i doveo Edina Džeku iz Željezničara u Češku.