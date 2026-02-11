Promjene Ryanaira pogodile Zračnu luku u Dalmaciji

Poznati niskotarifni avioprijevoznik – Ryanair, koji u zadarsku Zračnu luku svake godine preveze na desetke tisuća putnika, objavio je prve obrise reda letenja za ovu godinu. Iako je daleko od definiranog, pokazuje kako je, za sada, iz hrvatske mreže uklonio gotovo četrdeset tjednih letova u travnju te dodatne 24 tjedne rotacije u svibnju, piše Zadarski list.

Iako su ove promjene uvelike pogodile upravo zadarsku Zračnu luku, iz Zračne luke nas uvjeravaju kako to ne znači da će Ryanair tijekom sezone rjeđe letjeti prema Zadru.

Ipak optimizam

– Bitno je napomenuti da ljetni red letenja za 2026. godinu u odnosu na onaj iz 2025. godine predviđa daljnji rast broja putnika u Zračnoj luci Zadar, i to za nekih tri do četiri posto. Inicijalni plan na koji se referirate odnosi se na početnu radnu verziju plana koja svake godine kroz proces planiranja reda letenja i rasporeda kapaciteta aviokompanija iste reduciraju na konačnu verziju koja je i dalje podložna promjenama do samog početka ljetnog reda letenja, kazao je direktor Zračne luke Josip Klišmanić. Zračna luka prošlu je godinu završila s 1.639.601 putnika, što je povećanje za skoro tri posto u odnosu na 2024. godinu, kada je ostvaren priljev od 1.593.996 putnika.

Niskotarifni prijevoznik smanjio je i broj letova u vrhuncu sezone, s devet tjednih linija manje nego što je prvotno bilo planirano. Rezovi u travnju i svibnju ponajprije pogađaju Zadar, no u Zračnoj luci su uvjereni kako će krajnji raspored letova, koji se još uvijek definira, ići njima u korist, s obzirom na rast broja putnika koji je upravo u tom razdoblju godine zabilježen u 2025. godini.

– O detaljima novih destinacija ili aviokompanija ne možemo iznositi detalje dok s tim u javnost ne izađu same aviokompanije, no očekujemo da ćemo i ove godine imati dobre vijesti za naše putnike, istaknuo je Klišmanić.

Među značajnijim izmjenama ističe se smanjenje broja letova prema Weezeu s planiranih jedanaest tjedno na tek jednu liniju dnevno, prema londonskom Stanstedu sa šest na dva leta tjedno, kao i prema Poznanju s deset na sedam tjednih letova.

Terminal i staza

Usput smo direktora Klišmanića pitali i kako napreduju radovi na izgradnji i proširenju terminala, zbog čega je Zračna luka skoro cijelu prošlu godinu radila pod posebnim uvjetima. U narednim fazama projekta izgradit će se i novi terminal koji će s postojećim biti spojen u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Novi terminal imat će, između ostaloga, devet izlaza, postrojenje za sortiranje prtljage i dva karusela za prtljagu. Zračna luka također planira izgraditi željeznički terminal u podzemnom dijelu terminala. Planirana je i rekonstrukcija uzletno-sletne staze i njezino produljenje za 700 metara, na 3.200 metara.

– Radovi na terminalu idu svojim tijekom i očekujemo da će naši putnici od početka ljetnog reda letenja koristiti naš novi putnički terminal, najavio je Klišmanić jer radovi vrijedni više od 15 milijuna eura izvode se od proljeća, s tim da putnički tokovi idu neometanim, ali nešto izmijenjenim ritmom. Iako funkcioniranje Zračne luke u cjelini nije dovedeno u pitanje, putnici umjesto u postojećem terminalu, svoje letove čekaju u improviziranom šatorskom prostoru.