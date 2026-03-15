Promjena u popularnoj emisiji: Nakon Jeličića odlazi i drugi HNL-analitičar, evo tko će ga zamijeniti

MAXSportova emisija Studio Supersport HNL ima novo lice u svom timu.

Od sada će pred vašim malim ekranima biti bivši nogometaš i aktualni trener Gordon Schildenfeld, javlja tportal. On će doći na poziciju dosadašnjeg komentatora Domagoja Abramovića, a uz njega će u stalnoj postavi ostati voditeljica Valentina Miletić i aktualni stručni komentator i nogometni trener Zoran Zekić. Emisiju možete gledati na kanalima MAXSporta svake nedjelje nakon kompletiranog kola SHNL-a.

Gordon Schildenfeld bivši je hrvatski reprezentativac i stoper koji je tijekom karijere ostavio dubok trag u domaćem i inozemnom nogometu.

Rođen je 1985. godine u Šibeniku, a upravo je u matičnom klubu započeo profesionalni put prije nego što je igrao za, između ostalog, Dinamo, Sturm Graz, Eintracht Frankfurt, PAOK, Panathinaikos, Dinamo Moskvu, Anorthosis i Apollon Smyrnis. Nakon toga je krenuo u trenerske vode, a posljednja funkcija mu je bila trener Vukovara još ove sezone u SHNL-u. Poslije ga je zamijenio Silvijo Čabraja.

Schildenfeld je za hrvatsku reprezentaciju upisao je 29 nastupa i jedan gol, a bio je dio momčadi koja je igrala na Euru 2012. i Svjetskom prvenstvu 2014.