Promijenjen termin utakmice hrvatskih vaterpolista na Europskom prvenstvu

Hrvatska vaterpolska reprezentacija ipak neće u subotu u 18 sati igrati prvu utakmicu drugog kruga Europskog prvenstva protiv Rumunjske. Došlo je do promjene satnice pa će susret biti odigran u 20:30 sati.

Razlog promjene je izbjegavanje preklapanja prijenosa dviju hrvatskih reprezentacija. Naime, istoga dana na Svjetskom prvenstvu nastupaju i hrvatski rukometaši, koji turnir otvaraju utakmicom protiv Gruzije od 18 sati, uz prijenos na RTL-u.

U istom terminu trebala je započeti i vaterpolska utakmica Hrvatske i Rumunjske, no HRT, kao nositelj prava prijenosa, s organizatorima je dogovorio pomicanje susreta na kasniji termin. Time je omogućeno da gledatelji bez problema prate nastupe obje hrvatske reprezentacije, koje na aktualnim natjecanjima imaju visoke ambicije i nadaju se borbi za medalje.