Prometne nesreće na Jadranskoj magistrali, stvaraju se gužve

Promet se danas odvija uz povremene zastoje, ponajviše na gradskim prometnicama te na dionicama gdje su u tijeku radovi. HAK apelira na vozače da vožnju prilagode uvjetima na cestama.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Trogira i Splita, neposredno prije raskrižja Plano u smjeru Splita, promet se usporeno odvija u koloni zbog nesreće.

Autoceste:

A1 Zagreb–Ploče–Karamatići: na Lučkom i Demerju nema većih čekanja; između čvorova Ogulin i Brinje na 94. kilometru uočen je divljač na kolniku (srna), pa se vozi uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Jadranska magistrala (DC8):

zbog prometne nesreće između Dubrovnika i Cavtata kraj naselja Čibača vozi se jednim trakom u koloni

zbog prometne nesreće između Trogira i Splita prije raskrižja Plano u smjeru Splita vozi se usporeno u koloni

zastoji su na prilazima Splitu iz smjera Kaštela