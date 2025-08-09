PROMETNA U ŠESTANOVCU Motociklist prevezen helikopterom u bolnicu

Jutros u 10:10 došlo je do prometne nesreće kod naselja Katuni.

Na cesti od Šestanovca prema Katunima sudarili su se motocikl i dva osobna vozila.

Na mjesto događaja odmah su izašle hitne službe, a jedna osoba prevezena je u bolnicu.

"Motociklist je teško ozlijeđen te je helikopterom prevezen u bolnicu. U tijeku je pružanje liječničke pomoći", potvrdili su nam iz PU splitsko-dalmatinske.

Više detalja će se znati kasnije.

Na mjestu događaja bit će obavljen očevid.