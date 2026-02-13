Prometna nesreća u Žaboriću, dvije osobe ozlijeđene

Jučer, 12. veljače oko 16:25 sati na državnoj cesti D-8 u Žaboriću dogodila se prometna nesreća u kojoj su dvije osobe ozlijeđene.

Prometna nesreća se dogodila na način da 69-godišnjakinja, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, uz prisutnost alkohola u organizmu od 0,12 g/kg, ulaskom u desni nepregledni zavoj nije se kretala sredinom obilježene prometne trake, pritom prelazeći u prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera, dolazi do sudara prednjeg lijevog dijela njezinog vozila i prednjeg lijevog dijela osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 72-godišnjak.

U Općoj bolnici u Šibeniku 69-godišnjakinji su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržana na daljnjem bolničkom liječenju, dok su 72-godišnjaku konstatirane lakše tjelesne ozljede.

Za vrijeme obavljanja očevida, na navedenoj dionici ceste od 16,50 do 18,30 sati promet se odvijao uz privremenu regulaciju jednim prometnim trakom.

Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, protiv 69-godišnjakinje, nakon dobivene analize krvi i urina, bit će podnesena odgovarajuća prekršajna prijava.