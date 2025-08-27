Prometna nesreća u Trogiru: Sudar dva motocikla, jedan vozač pobjegao s mjesta nesreće

U Trogiru se jutros oko 00:25 sati na raskrižju Obale kralja Zvonimira, Puta Balana i županijske ceste 6139 dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva motocikla.

Prema dostupnim informacijama, nakon sudara jedan od vozača napustio je mjesto nesreće. U nesreći je 55-godišnji vozač motocikla zadobio prijelom ruke te mu je pružena liječnička pomoć u bolnici, poručili su iz PU splitsko-dalmatinske.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Na mjestu događaja obavljen je očevid, a policija nastavlja s istragom kako bi se utvrdile sve okolnosti i pronašao vozač koji je napustio mjesto nesreće.