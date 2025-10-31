Prometna nesreća u Splitu: Sudar osobnog vozila i motocikla, vozač motocikla prevezen u bolnicu

Danas oko 16 sati dogodila se prometna nesreća na križanju Šižgorićeve ulice i Ulice Bruna Bušića u Splitu. U nesreći su sudjelovali osobno vozilo i motocikl.

Prema prvim informacijama, vozač motocikla prevezen je u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Prema dosad dostupnim podacima, ne bi se trebalo raditi o ozbiljnijim ozljedama.

Na mjestu događaja provodi se očevid kako bi se utvrdile okolnosti nesreće. Tijekom trajanja očevida promet na tom dijelu odvija se otežano, a mjesto nesreće osiguravaju policijski službenici.