Close Menu

Prometna nesreća u Splitu: Sudar osobnog vozila i motocikla, vozač motocikla prevezen u bolnicu

Prometuje se otežano

Danas oko 16 sati dogodila se prometna nesreća na križanju Šižgorićeve ulice i Ulice Bruna Bušića u Splitu. U nesreći su sudjelovali osobno vozilo i motocikl.

Prema prvim informacijama, vozač motocikla prevezen je u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Prema dosad dostupnim podacima, ne bi se trebalo raditi o ozbiljnijim ozljedama.

Na mjestu događaja provodi se očevid kako bi se utvrdile okolnosti nesreće. Tijekom trajanja očevida promet na tom dijelu odvija se otežano, a mjesto nesreće osiguravaju policijski službenici.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
4
Mad
0