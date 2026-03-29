Prometna nesreća u Splitu: Na križanju Dubrovačke i Kranjčevićeve sudarili se automobil i motocikl

Na križanju Dubrovačke i Kranjčevićeve ulice u Splitu danas poslijepodne dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobno vozilo i motocikl, potvrdila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Prema informacijama koje smo dobili od policije, do nesreće je došlo oko 15 sat i 40 minuta.

Očevid na mjestu nesreće

"Danas oko 15 sati i 40 minuta zaprimili smo informaciju o prometnoj nesreći koja se dogodila na križanju Dubrovačke i Kranjnčevićeve ulice u Splitu. Sudjelovali su osobno vozilo i motocikl", naveli su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Dodaju i kako je vozaču motocikla pomoć pružena odmah na mjestu događaja.

"Vozaču motocikla je liječnička pomoć pružena na mjestu događaja, za sada nije bilo potrebe da ga se prevozi u bolnicu", poručili su iz policije.

Na terenu su i dalje policijski službenici koji utvrđuju sve okolnosti nesreće.

"Na mjestu događaja policijski službenici obavljaju očevid", zaključili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.