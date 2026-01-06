Prometna nesreća u Splitu. Dijelovi automobila po sve tri trake, dva vozila smrskana u sudaru!

Večeras je u Vukovarskoj ulici u Splitu došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila, a na automobilima je nastala velika materijalna šteta.

Kako doznajemo s mjesta događaja, sudar se dogodio nakon prolaska raskrižja s Ulicom Pujanke i Ozaljskom ulicom. Prema navodima svjedoka, jedno je vozilo u jednom trenutku izgubilo nadzor, prešlo u drugu prometnu traku i potom došlo do sudara.

Na jednom automobilu vidljivo je teško oštećenje prednjeg dijela, dok je drugo vozilo također značajno oštećeno te je, prema riječima svjedoka, nakon naleta odbačeno. Dijelovi vozila razasuti su po sve tri prometne trake, zbog čega se promet na ovom dijelu grada odvija otežano.

Na terenu su policija, službe za održavanje cesta i vatrogasci, a zasad nema službenih informacija o eventualno ozlijeđenima. Svjedoci navode kako u tom trenutku nisu uočili vozilo hitne pomoći.