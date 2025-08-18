Prometna nesreća u Podgori, ozlijeđeno pet osoba

U nedjelju oko 22:20 sati na državnoj cesti DC8 u Podgori dogodila se teža prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila. Prema prvim informacijama, u nesreći je ozlijeđeno pet osoba, a stupanj njihovih ozljeda još uvijek nije službeno potvrđen.

Na mjesto događaja odmah su izašli djelatnici policije i hitne medicinske pomoći. Zbog provođenja očevida i sanacije posljedica nesreće, promet na tom dijelu državne ceste bio je privremeno zatvoren, a vozačima se preporučuje korištenje obilaznih pravaca i dodatni oprez.

O okolnostima i uzrocima nesreće policija će se oglasiti nakon dovršetka očevida.