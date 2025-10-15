Prometna nesreća u Kaštel Sućurcu: Motociklist prevezen u bolnicu

U Kaštel Sućurcu se nešto prije 18 sati dogodila prometna nesreća na brzoj cesti. U sudaru su sudjelovali osobni automobil i motocikl.

Motociklist je nakon nesreće prebačen u splitsku bolnicu, gdje mu je pružena potrebna liječnička pomoć. Policija je potvrdila kako će na mjestu događaja biti obavljen očevid radi utvrđivanja okolnosti nesreće.

Zbog nesreće i policijskog postupanja na dionici su se stvorile velike gužve, pa iz policije apeliraju na vozače da pokažu dodatno strpljenje u prometu.