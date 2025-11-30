Prometna nesreća u dolini Neretve. Vozila izgledaju strašno

U mjestu Krvavac II danas je došlo do prometne nesreće na magistralnoj cesti. Na teren su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Metković, koji su osigurali mjesto događaja i intervenirali po potrebi.
Prema informacijama koje je objavila JVP Metković, u nesreći, srećom, nije bilo teže ozlijeđenih osoba. Promet se tijekom intervencije odvijao otežano, a vozačima se savjetuje dodatan oprez na ovoj dionici.
Više okolnosti nesreće bit će poznato nakon policijskog očevida.
