Prometna nesreća u dolini Neretve. Vozila izgledaju strašno

Nova nesreća u Dalmaciji

U mjestu Krvavac II danas je došlo do prometne nesreće na magistralnoj cesti. Na teren su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Metković, koji su osigurali mjesto događaja i intervenirali po potrebi.

Prema informacijama koje je objavila JVP Metković, u nesreći, srećom, nije bilo teže ozlijeđenih osoba. Promet se tijekom intervencije odvijao otežano, a vozačima se savjetuje dodatan oprez na ovoj dionici.

Više okolnosti nesreće bit će poznato nakon policijskog očevida.

