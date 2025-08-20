Prometna nesreća u Dalmaciji: Sudarila se dva automobila, teško stradala jedna osoba

Jučer, 19. kolovoza oko 8,35 sati u Kijevu dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede.

Prometna nesreća se dogodila na način da je 74-godišnjak, upravljajući osobnim vozilom zagrebačkih registarskih oznaka, izvršio radnju skretanja u lijevo, a da pri tome nije propustio sva vozila koja dolaze iz suprotnog smjera, te tom prilikom dolazi do sudara s osobnim vozilom splitskih registarskih oznaka kojim je upravljala 72-godišnjakinja.

U ovoj prometnoj nesreći 75-godišnji putnik iz osobnog vozila splitskih registarskoh oznaka zadobio je teške tjelesne ozljede konstatirane u Općoj i veteranskoj bolnici “Hrvatski ponos” u Kninu.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 74-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.