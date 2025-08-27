Prometna nesreća u Dalmaciji. Sudar traktora i kombija, zatvorena je prometnica!

Nešto poslije 16 sati na području Žitnića dogodila se prometna nesreća u kojoj su, prema informacijama Županijskog centra 112, sudjelovali traktor i kombi.

Dojava o nesreći stigla je u 16:07 sati, nakon čega su na teren upućeni policija, vatrogasci i hitna pomoć. Zbog sudara je privremeno zatvoren promet na državnoj cesti DC33 u blizini Pakovog Sela. Hrvatski autoklub izvijestio je da se vozači preusmjeravaju na obilazni pravac Konjevrate – Žitnić.

Iz nadležnih službi apeliraju na vozače da budu posebno oprezni, poštuju upute na cesti te računaju na moguća kašnjenja u prometu.