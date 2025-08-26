Prometna nesreća na ulazu u Dubrovnik. Velika je gužva

U utorak oko 14:10 sati došlo je do prometne nesreće na magistrali kod ulaza u Dubrovnik. Sudjelovala su dva osobna vozila, a prema dostupnim informacijama nastala je materijalna šteta, javlja Dubrovnik net.

Zbog mjesta na kojemu se dogodila nesreća nastao je veliki zastoj u prometu koji se, prema komentarima članova Viber grupe Radari – kontrole dubrovačko – neretvanske županije, proteže sve do Lapada.

Ne preostaje ništa drugo nego 'naoružati' se strpljenjem dok se situacija normalizira, piše Dubrovnik net.