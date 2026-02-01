Prometna nesreća na Kupresu, teško ozlijeđeno dijete iz Splita

U petak, 31. siječnja, oko 14:20 sati na lokalnoj cesti prema ŠRC-u Čajuša – Adria Ski kod Kupresa dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je više osoba ozlijeđeno, a nastala je i veća materijalna šteta, javlja Kupreški radio.

U nesreći su sudjelovala dva osobna vozila. Audijem je upravljao 36-godišnji muškarac iz Širokog Brijega. U vozilu su se nalazila i dva maloljetna djeteta koja nisu ozlijeđena, dok je 34-godišnja žena zadobila teške tjelesne ozljede, prijelom noge, te je vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u Županijsku bolnicu Livno.

Drugim vozilom, marke Volvo, upravljao je 22-godišnji muškarac iz Kaštel Sućurca, koji je također zadobio teške tjelesne ozljede te je prevezen u livanjsku bolnicu. U istom vozilu nalazila se žena iz Splita koja nije ozlijeđena, dok je jednogodišnje dijete iz Splita zadobilo teške tjelesne ozljede i hitno je prevezeno u KBC Split.

Na mjesto nesreće izašli su policijski službenici Policijske postaje Kupres i ekipa hitne medicinske pomoći. O događaju je obaviještena dežurna kantonalna tužiteljica, koja je policiji naložila provođenje očevida.