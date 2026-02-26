Proložani u molitvi za malog Marka: Teška borba nakon dijagnoze meningokokne sepse

Mještani Prološca ovih su dana ujedinjeni u molitvi za zdravlje sedmogodišnjeg Marka, dječaka koji se već mjesecima bori s teškim posljedicama meningokokne sepse.

Marko je prije tri mjeseca zaprimljen u splitsku bolnicu, gdje mu je dijagnosticiran težak oblik meningokokne sepse. Zbog ozbiljnosti njegova stanja ubrzo je prevezen na daljnje liječenje u Zagreb, gdje se i danas nalazi na Klinici za dječje bolesti.

Bolest je, prema dostupnim informacijama, ostavila teške posljedice, a pred dječakom i njegovom obitelji dug je i neizvjestan put oporavka.

U nedjelju, 1. ožujka u 18 sati, u crkvi sv. Mihovila u Prološcu održat će se primanja i obećanja Frame Proložac te misa za Marka. Organizatori pozivaju sve koji mogu da se pridruže molitvi i zajedništvu, pružajući tako podršku Marku i njegovoj obitelji u najtežim trenucima, javlja Radio NU.

Proložac je već pokazao kako zna stati uz svoje sumještane kada je najpotrebnije, a i ovoga puta poruka je jasna – Marko nije sam.