Proljetna utrka Ultra Trail Učka povezuje more i planine u Mošćeničkoj Dragi

Otvorene su prijave za drugo izdanje Ultra Trail Učke, utrke izdržljivosti u planinskom trčanju koja će 23. svibnja startati iz Mošćeničke Drage.

Događaj obuhvaća tri utrke, na 85, 42 i 13 kilometara, a održava se u organizaciji Atletskog kluba Rika iz Kastva. Proljetni termin i atraktivna lokacija čine Ultra Trail Učku zanimljivim razlogom dolaska na Kvarner, osobito za goste sklone aktivnom boravku u prirodi i zahtjevnijim oblicima trčanja u planinskom okruženju.

Trail utrka raznolikim, slikovitim, ali mjestimice i vrlo zahtjevnim stazama povezuje more, planinske vrhove Učke i Ćićarije te unutrašnjost Istre, stvarajući jedinstven prostorni i doživljajni kontrast.

Start i cilj svih utrka nalaze se u Mošćeničkoj Dragi, mjestu s dugom turističkom tradicijom i snažnim identitetom. Draga je prepoznatljiva po šetnici uz more, kristalno čistoj obali i neposrednom dodiru s planinskim zaleđem Učke. Ujedno je poznata i kao gastro destinacija, s ponudom koja spaja kvarnerske morske specijalitete, lokalne proizvode i okuse zaleđa.

Izvan ljetne sezone Mošćenička Draga nudi mirnije okruženje i autentičniji doživljaj, ali i idealnu sportsku kulisu te polazišnu točku za istraživanje Učke i Ćićarije, unutrašnjosti Istre i brojnih pitoresknih okolnih mjesta.

Program utrke obuhvaća tri trail distance koje se razlikuju po duljini i zahtjevnosti.

Ultra Trail Učka (UTU) najduža je i najzahtjevnija dionica, duga 85 kilometara s ukupno 4.600 metara uspona. Utrka se i ove godine održava kao pojedinačno i ekipno Prvenstvo Hrvatske u dugom trailu, pod okriljem Hrvatskog atletskog saveza. Stoga se očekuje dolazak najboljih hrvatskih trail trkača, što događaju daje snažnu i prepoznatljivu sportsku dimenziju.

Utrka je otvorena i za natjecatelje koji ne ispunjavaju uvjete Hrvatskog atletskog saveza za sudjelovanje u Prvenstvu Hrvatske u dugom trailu. Valja, međutim, imati na umu da je riječ o iznimno zahtjevnoj stazi koja uključuje uspone na vrhove Učke i Ćićarije, Vojak i Veliki Planik, te traži visoku razinu fizičke spremnosti i iskustva u planinskom trčanju.

Učka Loop Challenge (ULC) donosi srednje zahtjevnu utrku od 42 kilometra s 2.200 metara uspona. Učka Loop Mini (ULM) kružna je pak utrka oko Mošćeničke Drage, duga 13 kilometara sa 650 metara uspona, namijenjena rekreativcima i onima koji žele kraći, ali sadržajan trail doživljaj.

Ipak, poseban doživljaj očekuje sudionike utrka na 42 i 85 kilometara, koje prolaze kroz atraktivne predjele Parka prirode Učka, gdje se prirodni krajolik isprepliće s pričama i tragovima dugotrajnog ljudskog boravka u planini.

Može se izdvojiti planinarska dionica koja natjecatelje s područja Male Učke spušta prema Šušnjevici, mjestu osebujne povijesti i snažnog lokalnog identiteta. Taj silazak vodi trasom tematske staze „Putevima kontrabanda“, nekadašnjim putovima kojima se u prvoj polovici 20. stoljeća prenosila roba iz tadašnje bescarinske zone Kvarnera. Ono što je nekoć bilo pitanje snalažljivosti i preživljavanja, danas je pretvoreno u priču uklesanu u krajolik.

Iz Šušnjevice rute se nastavljaju prema napuštenoj željezničkoj pruzi poznatoj kao Pijana pruga, danas tihoj liniji u krajoliku koja prati strme padine Učke i nudi drukčiji, smireniji doživljaj prostora.

Nakon pruge slijedi strmi uspon prema području Kremenjaka, gdje se staze ponovno penju u otvorene planinske predjele. Upravo ondje nalazi se planinarsko sklonište i promatračnica za ptice „Izvaljeno jaje u gnijezdu“, suvremeno zamišljeno mjesto predaha i promatranja koje se prirodno uklapa u ambijent bogate ornitofaune i snažnih krajolika južne Učke.

Prolazeći tim dionicama, sudionici Ultra Trail Učke ne susreću samo fizički izazov, već i prostor u kojem se priroda, povijest i suvremeni outdoor doživljaj prirodno nadovezuju jedno na drugo. Upravo ta slojevitost čini ove staze jednim od najupečatljivijih i motivirajućih dijelova utrke.

Odabir utrke na 85, 42 ili 13 kilometara ovisit će o fizičkoj spremi sudionika.

Neovisno o odabranoj distanci, svi će imati priliku doživjeti jedinstven spoj zelenih planinskih krajolika, plavetnila mora te pogleda prema kvarnerskim otocima i Istri.

Prošlogodišnje, prvo Izdanje Ultra Trail Učke potvrdilo je snažan potencijal ove utrke i njezinu privlačnost unutar šire trail zajednice. U Mošćeničkoj Dragi u svibnju 2025. godine okupilo se 300 sudionika iz Hrvatske i inozemstva, ponajprije iz Slovenije i Italije, što je dodatno učvrstilo međunarodni karakter događaja.

Na tom se temelju Ultra Trail Učka dalje razvija kao projekt s jasnom dugoročnom vizijom – postupnog, ali stabilnog pozicioniranja na europskoj trail sceni, uz naglasak na kvalitetu iskustva, autentičnost prostora i snažnu povezanost sporta s destinacijom Kvarnera u predsezoni.

Upravo održavanje utrke u proljetnom terminu dodatno naglašava njezinu ulogu u razvoju outdoor turizma u predsezoni. Kvarner se pritom potvrđuje kao regija pogodna za različite outdoor aktivnosti, od trail trčanja i planinarenja do biciklizma, uz blagu klimu i dobru prometnu povezanost sa susjednim zemljama. Boravak na Kvarneru često se povezuje i s lokalnom gastronomijom, koja je važan dio doživljaja destinacije. Spoj kvarnerskih morskih specijaliteta, jela iz planinskog zaleđa i lokalnih proizvoda čini ovaj prostor zanimljivim i izvan sportskog aspekta, osobito za goste koji sudjelovanje na utrci žele spojiti s kraćim odmorom.

Ultra Trail Učku i ove godine podržavaju Turistička zajednica Kvarnera, Općina Mošćenička Draga i Turistička zajednica Mošćenička Draga, što potvrđuje da je događaj prepoznat kao snažan sadržaj koji povezuje sport, prirodu i turizam izvan glavne turističke sezone.

Prijave za utrke otvorene su na službenoj web stranici AK Rike, a povoljnija startnina dostupna je do 28. veljače.