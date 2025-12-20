Prokurative 'gore': Vuco raspametio publiku

Večeras su splitske Prokurative bile ispunjene glazbom i snažnom energijom jer je koncert održao Siniša Vuco. Pred brojnom publikom izveo je niz svojih najpoznatijih pjesama, koje su posjetitelji pjevali uglas od prvih taktova.

Vuco je još jednom potvrdio reputaciju izvođača koji bez zadrške daje sve na pozornici, uz izravnu komunikaciju s publikom i prepoznatljiv scenski nastup. Njegovi hitovi, dobro poznati generacijama, pretvorili su Prokurative u veliku otvorenu koncertnu pozornicu ispunjenu emocijama i dobrom atmosferom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Koncert je protekao u znaku rocka, energije i spontanosti, a publika je još jednom pokazala koliko su Vucine pjesme i dalje prisutne u kolektivnoj memoriji domaće glazbene scene.