Prokurative 'gore': Vuco raspametio publiku

VIDEO Show!

Večeras su splitske Prokurative bile ispunjene glazbom i snažnom energijom jer je koncert održao Siniša Vuco. Pred brojnom publikom izveo je niz svojih najpoznatijih pjesama, koje su posjetitelji pjevali uglas od prvih taktova.

vuco 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Vuco je još jednom potvrdio reputaciju izvođača koji bez zadrške daje sve na pozornici, uz izravnu komunikaciju s publikom i prepoznatljiv scenski nastup. Njegovi hitovi, dobro poznati generacijama, pretvorili su Prokurative u veliku otvorenu koncertnu pozornicu ispunjenu emocijama i dobrom atmosferom.

Koncert je protekao u znaku rocka, energije i spontanosti, a publika je još jednom pokazala koliko su Vucine pjesme i dalje prisutne u kolektivnoj memoriji domaće glazbene scene.

