PROJEKTOM 'BUDI TU' ŽUPANIJA POMAŽE OBITELJI S TROJE I VIŠE DJECE Župan Boban: "Nema limita ni granice, obitelji će imati pravo na financijsku potporu"

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban održao je 8. studenog u 9 sati u dvorani Splitsko-dalmatinske županije konferenciju na temu projekta 'Budi tu'.

Ovim projektom Županija nastavlja sa svojim demografskim aktivnostima, financijski pomažući obitelji s troje, četvero i više djece u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju u slabije naseljenim krajevima.

Službeno je objavljen javni poziv, u sklopu projekta Budi tu!, za sve obitelji u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Detalji se mogu pronaći na službenim stranicama Splitsko-dalmatinske županije, dalmacija.hr.

"Projekt 'Budi tu' je naslonjen na projekt 'To je tvoj dom', i naglašavam zbog prijavitelja, prijava na projekt Budi tu ne isključuje prijave ni dobitnike na bilo koji drugi javni poziv u sklopu Splitsko-dalmatinske županije.Dakle, mogu se svi javiti", započinje župan Blaženko Boban.

"Očekivanja su oko 1000 do 1500 prijava. Prijaviti se mogu sve obitelji iz prve, druge i treće grupe indeksa razvijenosti. Te obitelji sa troje djece koji pohađaju osnovnu, srednju školu ili pak fakultet, će svaki mjesec za vrijeme trajanja školske godine primati 500, 600, 700 kuna. Oni sa četvero i više djece će na kraju školske godine dobiti jednokratnu isplatu 5000, 6000 ili 7000 kuna uz spomenuti mjesečni primitak. To vrijedi i za obitelji čija djeca studiraju van Splitsko-dalmatinske županije."

Dotakao se i obitelji iz svih dijelova županije naglašavajući mjere koje su u tijeku

Župan naglašava potrebu za uravnoteženim razvojem pojedinih lokalnih zajednica kao što je Splitsko-dalmatinska županija te potiče ostanak obitelji koje žive u kontinentalnom ili otočnom području.

"Ove godine je planirano 650 000 eura za realizaciju projekta Budi tu. Nema limita ni granice, svi oni koji su ispunili uvjete imat će pravo na realizaciju i financijsku potporu iz tog programa Budi tu", rekao je župan.

Dotakao se i mjera za omogućavanje boravka studentima koji su upisali studij na Sveučilištu u Splitu spominjući i mjere na razini Republike Hrvatske s ciljem demografske revitalizacije cijele države.

"Nadamo se da će cijeli taj koloplet mjera, kroz gospodarstvo, poticaje, obrazovne mjere; učiniti demografsku sliku Hrvatske uistinu sjajnom. Pozivam sve lokalne zajednice, sve gradove, sve općine da se uključe u projekt demografske revitalizacije cijele Hrvatske. Da smo na pravom putu, pokazuju nam brojke da smo jedina županija koja u 2022.godini ima veći broj stanovnika nego smo imali u 2021.godini i prethodnih godina. To nam daje za pravo pozvati sve relevantne čimbenike, javne ustanove, institucije, lokalne zajednice, medije, i sve, da se uključimo u to jer je to iznimno važan projekt za budućnost i opstanak hrvatskog čovjeka na hrvatskom tlu", zaključio je župan.

Zamjenik župana Ante Šošić naglašava demografske izazove s kojima se susreće županija i Hrvatska

Na temu ovog važnog projekta, obratio se i dožupan Splitsko-dalmatinske županije, Ante Šošić. U svom govoru je naglasio izazove s kojima se susreće županija, ali i Republika Hrvatska u kontekstu demografije te potaknuo uključivanje svih važnih dionika u ispunjenje ciljeva ovog projekta.

"Projekt 'Budi tu' je dio integralnog paketa demografskih mjera Splitsko-dalmatinske županije, smatram da je on jedinstven u RH te da je jedan od elemenata zadržavanja ljudi u depriviranim područjima naše županije. Smatram da je glavni izazov ovog desetljeća demografska revitalizacija naše županije i Hrvatske", rekao je Šošić.

Spomenuo se i niza mjera kao što su stambeni poticaji i dječji doplatak, kao elementi mjera za povećanje demografske slike županije i Hrvatske. Naglasio je demografiju kao najveći izazov posljednjeg desetljeća i pozvao na snažniji i sveobuhvatniji paket mjera.

"Takvom lepezom projekata ostvarujemo ovaj glavni izazov naše županije i društva", zaključuje Šošić.

Javni poziv je otvoren do 24.studenoga, a sve informacije, obrasci i potrebna dokumentacija se nalazi na službenoj web stranici županije, dalmacija.hr.

Iz tehničkog tima poručuju,

"Sve prijave koje pristignu u roku biti će uključene u ovaj poziv i odluku o dodjeli bespovratnih sredstava i bespovratnih potpora. U pozivu se nalazi i popis svih općina, gradova odnosno svih naselja, zaobalnog, kontinentalnog i otočnog dijela Splitsko-dalmatinske županije, odakle su prihvatljivi prijavitelji ovog poziva. Svi ulaze u obzir za dodjelu ove potpore", zaključuju iz tima.