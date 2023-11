Projekt ML-FREE - Sastanak partnera u Veneciji: Prekogranična inicijativa za Jadransko more bez otpada

Projekt ML-FREE, sufinanciran od Europske unije, predstavlja značajan korak prema rješavanju problema morskog otpada, s posebnim fokusom na plastiku, u Jadranskom moru. Održani Kick-Off Meeting u gradu Veneciji 2. studenog 2023. godine okupio je partnere na projektu posvećene razvoju održivog društva kroz aktivno sudjelovanje mladih i prekograničnu suradnju.

Projekt ML-FREE

Projekt ML-FREE, u sklopu Interreg programa Italija-Hrvatska, ima za cilj stvaranje Jadranskog mora bez morskog otpada putem jačanja ekološkog obrazovanja i uključivanja mladih u borbu protiv onečišćenja morskog otpada. Ciljevi projekta uključuju povećanje znanja i vještina učenika prekograničnih srednjih škola, podizanje svijesti u lokalnim zajednicama te jačanje kapaciteta obrazovnih institucija za provedbu učinkovitih programa borbe protiv onečišćenja morskog otpada i prevencije otpada.

Kick-Off sastanak u Veneciji

Predstavnici partnerskih škola škola, Marco Polo Liceo Artistico i Ekonomsko i upravne škole Split, predstavili su pregled svojih institucija i prošlih projekata. Marco Polo Liceo Artistico High School u Veneciji poznat je po predanosti umjetnosti i obrazovanju, potičući kreativnost i istraživanje kroz razne projekte.

Ekonomska i upravna škola Split posvećena je pružanju sveobuhvatnog razumijevanja ekonomije i administracije te naglašava praktičnu primjenu znanja, potičući odgovornost prema okolišu.

Tea Kuzmičić Rosadnić, voditeljica projekta, pružila je kratak pregled udruge Sunce s naglaskom na ekološko obrazovanje. Sunce provodi programe poput "More u mom kvartu", " From river to the sea – let’s be plastic free " i Interreg Vera. Kroz interaktivne metode i radionice, Sunce ima za cilj podizanje svijesti i promicanje održivih praksi među učenicima i širom zajednicom.

Na sastanku smo postavili daljnje zajedničke korake u provedbi projekta i aktivnosti.

Učenici u Veneciji i Splitu smatraju da su okolišno svjesni, ali njihovi vršnjaci nisu

A već prva aktivnost projekta bila je radionica posvećena prekograničnoj radionici s ciljem razmjene znanja i iskustava u ekološkom obrazovanju, aktivnom sudjelovanju i najboljim praksama u Hrvatskoj i Italiji.

Frederica Appiotti, iz Marco Polo Liceo Artistico High School u Veneciji, predstavila je rezultate analize provedene na upitnicima. Analiza je otkrila da značajan postotak studenata ima svijest o ekološkim pitanjima, pri čemu 52% priznaje povezanost ljudskih aktivnosti i okoliša. Međutim, 27% iskazuje visok interes za prirodu i okoliš, ukazujući na potrebu za poboljšanjem razine svijesti.

"Misle da su vrlo svjesni, ali njihovi vršnjaci nisu. Žele naučiti više kako bi podijelili znanje sa svojim vršnjacima. Vjeruju da se može puno postići, ali ne znaju kako", rekla je Appiotti.

Anita Kružičević predstavila je upitnike iz Ekonomske i upravne škole Split. Analiza je otkrila da se najveći broj ispitanika informira o okolišnim pitanjima putem društvenih mreža i televizije. Ovo je iznenađujuće s obzirom na to da su ekološke teme zastupljene u školskom programu. Unatoč tome što su ispitanici izrazili osobnu zabrinutost i interes za zaštitu okoliša, 80% smatra da pojedinačno ne mogu mnogo učiniti za zaštitu prirode i okoliša.

"Interesirani su i zabrinuti za okoliš. Nisu dovoljno educirani o zaštiti okoliša, a vjeruju da imaju dovoljno znanja o klimatskoj krizi. Imaju sve mogućnosti, ali nisu dovoljno svjesni. Isto kao u Italiji, smatraju da su svjesni, ali njihovi vršnjaci nisu", rekla je Kružičević.

ML-FREE prekogranični obrazovni program

Na temelju ovih upitnika, projekt će razviti prekogranični obrazovni program o morskom otpadu i prevenciji otpada.

Ovaj program ima za cilj riješiti identificirane praznine u znanju i svijesti, potičući suradnički i informirani pristup među učenicima u oba partnera - Marco Polo Liceo Artistico High School u Veneciji i Ekonomsko-birotehničkoj školi Split. Kroz ciljane inicijative i angažirajuće aktivnosti, program će osnažiti mlade da postanu aktivni sudionici u očuvanju Jadranskog mora, promičući održivo i bezotpadno okruženje za buduće generacije.

Na istoj radionici razmijenili smo znanja i iskustva o korištenju particicpativnih metoda u obrazovanju za zaštitu okoliša i prirode s naglaskom na morski otpad.

Kick-Off sastanak projekta ML-FREE u Veneciji postavio je čvrst temelj projekta. Kako projekt napreduje, razmjena znanja i iskustava nastavit će odigravati ključnu ulogu u postizanju ambicioznih ciljeva koje je postavio ML-FREE. – zaključila je Kuzmičić Rosadnić.