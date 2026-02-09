Projekt izgradnje solarnih panela na klimavim nogama? Hoće li se projekt maknuti iz Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije?

Na ovotjednoj kaštelanskoj sjednici Gradskog vijeća, osim zaštite područja Biranjštine razgovarat će se i o Prijedlogu Odluke o uklanjanju/ brisanju iz prostornih planova potencijalne lokacije za solarne elektrane na području prostora Biranjštine u Kaštel Lukšiću.

Prijedlog se daje na razmatranje Gradskom vijeću, na inicijativu gradskog vijećnika Branimira Matijace, brojnih udruga i građana grada Kaštela.

Na Javnoj raspravi koja je bila u studenom prošle godine razne udruge za očuvanje kulturne baštine, župa, bratovština, povjesničari, biolozi te velik broj građana ukazali su na manjkavost Studije o utjecaju na okoliš sunčane elektrane Kozjak te su iskazali veliku zabrinutost i nezadovoljstvo planiranom izgradnjom, na koju je zaprimljeno 260 primjedbi u Upravnom odjelu za zaštitu okoliša.

Stručna javnost i građani argumentirano su iznijeli razloge koji neprijekorno potvrđuju da bi realizacija takvog zahvata prouzročila trajnu i nemjerljivu štetu. Hoće li se projekt maknuti iz prostornog plana ostaje nam vidjeti nakon sjednice.