Program "Upoznajmo poljičku baštinu" čuva tradiciju i kulturni identitet Poljica

Na području povijesne Poljičke kneževine od 23. rujna do 23. studenog 2025. održava se manifestacija "Upoznajmo poljičku baštinu", posvećena očuvanju kulturno-sakralne baštine i vrijednosti Poljica. Program obuhvaća stručna vođenja, interpretaciju baštine i radionice, a namijenjen je djeci osnovnih škola, lokalnom stanovništvu te domaćim i stranim posjetiteljima.

Nositelj projekta je obrt Katarina Tours, u suradnji s poljičkim osnovnim školama – OŠ "1. listopada 1942." Čišla, OŠ Jesenice, OŠ Srijane, OŠ Srinjine i OŠ Žrnovnica – Sitno Donje, te udrugama Savez za Poljica i Poljička škrinjica. Manifestacija je financirana vlastitim sredstvima organizatora i udruga, uz potporu Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Tijekom gotovo dva mjeseca održat će se niz događanja na različitim lokacijama, a program donosi kombinaciju vjerskih, kulturnih i edukativnih sadržaja.

Rujan i listopad – početak sjećanja i radionica

Manifestacija započinje 1. listopada u Gatima i Čišli, svetom misom u crkvi sv. Ciprijana u spomen na nevine žrtve četničko-talijanskog pokolja. Uslijedit će brojne radionice i predavanja:

2. listopada u Srinjinama – predavanje i radionica "Dječje igre Poljičke kneževine".

5. listopada u Čišli – blagdan Gospe od Ružarija, interpretacija baštine i sveta misa.

9. listopada – obilazak poljičkih crkava s učenicima škola iz Jesenica, Sitnog Gornjeg, Srinjina i Tugara.

16. listopada – radionice za djecu u OŠ Žrnovnica i PŠ Sitno Donje.

23. listopada – cijeli niz radionica u Čišli, Tugarima i Srinjinama, posvećen Poljičkom statutu i sakralnoj baštini.

27. listopada u OŠ Srijane – radionice "Dječje igre Poljičke kneževine".

30. listopada – nastavak radionica o dječjim igrama u Žrnovnici i Sitnom Donjem.

Studeni – poljički statut, kola i napjevi

U studenom manifestacija donosi još više sadržaja:

3. i 10. studenog u OŠ Srijane – radionice poljičkih gluvih kola.

6. studenog u Srinjinama – radionica posvećena Poljičkom statutu.

13. studenog u Čišli (PŠ Dubrava i Gata) – radionice za djecu.

17. studenog u OŠ Srijane – radionica ojkavice i poljičkih pučkih napjeva.

20. studenog u Čišli (PŠ Kostanje) – radionice i stručno predavanje za učenike.

Manifestacija završava 23. studenog u Sitnom Gornjem proslavom blagdana sv. Klimenta, gdje će se održati završna manifestacija i izložba radova polaznika radionica.

Projektom se želi očuvati i prenijeti znanje o kulturnoj i sakralnoj baštini Poljičke kneževine, s naglaskom na Poljički statut, najvažniji dokument koji svjedoči o samostalnosti i posebnosti Poljica. Osim toga, organizatori naglašavaju kako manifestacija pridonosi i razvoju ruralnog turizma, nudeći posjetiteljima uvid u tradiciju kroz radionice, pjesmu, igre i običaje.