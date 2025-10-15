Program "Upoznajmo poljičku baštinu" čuva tradiciju i kulturni identitet Poljica

Na području povijesne Poljičke kneževine od 23. rujna do 23. studenog 2025. održava se manifestacija "Upoznajmo poljičku baštinu", posvećena očuvanju kulturno-sakralne baštine i vrijednosti Poljica. Program obuhvaća stručna vođenja, interpretaciju baštine i radionice, a namijenjen je djeci osnovnih škola, lokalnom stanovništvu te domaćim i stranim posjetiteljima.
Nositelj projekta je obrt Katarina Tours, u suradnji s poljičkim osnovnim školama – OŠ "1. listopada 1942." Čišla, OŠ Jesenice, OŠ Srijane, OŠ Srinjine i OŠ Žrnovnica – Sitno Donje, te udrugama Savez za Poljica i Poljička škrinjica. Manifestacija je financirana vlastitim sredstvima organizatora i udruga, uz potporu Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.
Tijekom gotovo dva mjeseca održat će se niz događanja na različitim lokacijama, a program donosi kombinaciju vjerskih, kulturnih i edukativnih sadržaja.
Rujan i listopad – početak sjećanja i radionica
Manifestacija započinje 1. listopada u Gatima i Čišli, svetom misom u crkvi sv. Ciprijana u spomen na nevine žrtve četničko-talijanskog pokolja. Uslijedit će brojne radionice i predavanja:
- 2. listopada u Srinjinama – predavanje i radionica "Dječje igre Poljičke kneževine".
- 5. listopada u Čišli – blagdan Gospe od Ružarija, interpretacija baštine i sveta misa.
- 9. listopada – obilazak poljičkih crkava s učenicima škola iz Jesenica, Sitnog Gornjeg, Srinjina i Tugara.
- 16. listopada – radionice za djecu u OŠ Žrnovnica i PŠ Sitno Donje.
- 23. listopada – cijeli niz radionica u Čišli, Tugarima i Srinjinama, posvećen Poljičkom statutu i sakralnoj baštini.
- 27. listopada u OŠ Srijane – radionice "Dječje igre Poljičke kneževine".
- 30. listopada – nastavak radionica o dječjim igrama u Žrnovnici i Sitnom Donjem.
Studeni – poljički statut, kola i napjevi
U studenom manifestacija donosi još više sadržaja:
- 3. i 10. studenog u OŠ Srijane – radionice poljičkih gluvih kola.
- 6. studenog u Srinjinama – radionica posvećena Poljičkom statutu.
- 13. studenog u Čišli (PŠ Dubrava i Gata) – radionice za djecu.
- 17. studenog u OŠ Srijane – radionica ojkavice i poljičkih pučkih napjeva.
- 20. studenog u Čišli (PŠ Kostanje) – radionice i stručno predavanje za učenike.
Manifestacija završava 23. studenog u Sitnom Gornjem proslavom blagdana sv. Klimenta, gdje će se održati završna manifestacija i izložba radova polaznika radionica.
Projektom se želi očuvati i prenijeti znanje o kulturnoj i sakralnoj baštini Poljičke kneževine, s naglaskom na Poljički statut, najvažniji dokument koji svjedoči o samostalnosti i posebnosti Poljica. Osim toga, organizatori naglašavaju kako manifestacija pridonosi i razvoju ruralnog turizma, nudeći posjetiteljima uvid u tradiciju kroz radionice, pjesmu, igre i običaje.