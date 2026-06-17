Program Dana Grada Vrgorca obilježit niz sportskih, kulturnih i društvenih događanja

Grad Vrgorac i ove godine pripremio je raznolik program obilježavanja Dana Grada Vrgorca koji će se održavati od 22. do 29. lipnja 2026. godine. Tijekom osam dana građane i posjetitelje očekuje niz sportskih, kulturnih, edukativnih, glazbenih i društvenih događanja namijenjenih svim generacijama.

Program započinje u ponedjeljak, 22. lipnja, simultanim šahovskim turnirom uz sudjelovanje velemajstora Ivana Žaje te u organizaciji domaćina „Šahovskog kluba Vrgorac“. Sljedećih dana održat će se paint and wine radionice, potpisivanje ugovora za organizacije civilnog društva, memorijalni malonogometni turnir „Antonio Pervan“ te svečano otvorenje novog prostora Gradske knjižnice Vrgorac u četvrtak od 18:00 sati. Posebno se ističe i besplatna projekcija filma „260 dana“, emotivna ratna drama temeljena na istinitoj priči Marijana Gubine, dječaka iz Dalja koji je zajedno sa svojom obitelji tijekom Domovinskog rata proveo 260 dana u zatočeništvu. U filmu glume holivudska imena, a redatelj je Jakov Sedlar. Film će biti prikazan u srijedu u 20:30 sati u gradskom parku u Vrgorcu.

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Petak je posvećen najstarijim i najuspješnijim sugrađanima, a večer donosi dječji festival „Tin Voice“. Festival na kojem djeca pokazuju svoj pjevački talent, inspiriran je televizijskim formatom u kojem se djeca natječu za najljepši glas, a pritom im se omogućuje vrhunska produkcija i iskustvo. Uspješnost projekta govori činjenica kako je ove godine pristiglo preko 20 prijava. Subotu će obilježiti završnica futsal 3x3 turnira, dok će modna revija lokalnih dizajnera i donacijski buvljak pod imenom „Daruj osmijeh“, dodatno obogatiti sadržaj.

U nedjelju, 28. lipnja, u rano jutro „Hrvatsko planinarsko društvo Vrgorac“ kreće na svoj tradicionalni nedjelji izlet povodom Dana Grada. Jutro će obilježiti sveta misa za branitelje te povodom blagdana svetog Petra i Pavla, zatim polaganje vijenaca za sve branitelje na raznim lokalitetima u Vrgorcu. Nedjelja uoči Dana Grada donosi koncert pod nazivom „Večer vrgorske glazbe“. Koncert je spoj tradicije i kulture, predstavljajući sve snage lokalne gradske glazbe i kulturno – umjetničkog plesa. Sudjeluju gradska glazba „Ljudevit Bačić“ s pjevačkim gostima, zatim „KUD Metković“ s mandolinskim orkestrom i „KUD Dusina“.

Završni dan programa, 29. lipnja, donosi literarno-likovnu izložbu učenika pod nazivom „Tin i ja“ u „Osnovnoj školi Vrgorac“, zatim svečanu sjednicu Grada Vrgorca te za sam kraj rođendansku proslavu za djecu uz „Čarobne animatore“ i podjelu rođendanske torte. Program Grada Vrgorca tradicionalno predstavlja priliku za okupljanje građana, njegovanje kulturne baštine i zajedničko obilježavanje identiteta grada.