Proglašeni pobjednici 19. Malog Marulića, evo tko je sve odnio nagrade

U sklopu svečanog zatvaranja 19. Festivala hrvatske drame za djecu Mali Marulić, koji se održao od 13. do 17. travnja u organizaciji Gradskog kazališta lutaka Split, proglašene su nagrade za najbolja ostvarenja. Stručni žiri u sastavu Ivan Plazibat (redatelj), Katarina Romac (glumica) i Silvana Stanić (dramska umjetnica i sveučilišna profesorica) nagradu za najbolju predstavu u cjelini dodijelio je predstavi Dan kad se dogodilo ništa Kazališta lutaka Zadar.

Ostale nagrade stručnog žirija pripale su:

• Nagrada za originalni dramski tekst Tamari Kučinović za tekst predstave Balonom iznad Kapadokije (Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku)

• Nagrada za najbolju režiju Tamari Kučinović za režiju predstava Balonom iznad Kapadokije (Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku) i Dan kad sam se pretvorio u pticu (Gradsko kazalište lutaka Rijeka)

• Nagrada za najbolju žensku ulogu Lidiji Penić-Grgaš za ulogu u predstavi Lažeš, Melita (Dječje kazalište Dubrava)

• Nagrada za najbolju mušku ulogu Gordan Marijanović za ulogu u predstavi Balonom iznad Kapadokije (Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku)

• Nagrada za najbolju animatoricu Lidiji Kraljić za ulogu u predstavi Moris (Lutkarska organizacija koju fakat trebamo – LOFT i UO Clou)

• Nagrada za najboljeg animatora Juri Ruži za uloge u predstavi Moris (Lutkarska organizacija koju fakat trebamo – LOFT i UO Clou)

• Nagrada za najbolje vizualno oblikovanje Volhi Milovič za predstavu Dan kad sam se pretvorio u pticu (Gradsko kazalište lutaka Rijeka)

• Nagrada za najbolju glazbu Ivani Đuli i Luki Vrbaniću za predstave Pita moja mama imate li jedno jaje (Gradsko kazalište lutaka Split u koprodukciji s Teatrom Poco Loco) i Dan kad sam se pretvorio u pticu (Gradsko kazalište lutaka Rijeka)

• Nagrada za najbolje oblikovanje svjetla Lucijanu Rokiju za predstavu Pita moja mama imate li jedno jaje (Gradsko kazalište lutaka Split u koprodukciji s Teatrom Poco Loco)

• Nagrada za scenski pokret Damiru Klemeniću za predstavu Dan kad se dogodilo ništa (Kazalište lutaka Zadar)

Nagradu za najbolju predstavu dodijelio je i dječji žiri, koji su činili učenici splitskih osnovnih škola – Nikica Rušinović, Petar Dragičević, Ani Lešić, Rita Hercegovac i Mila Jukić. Prema njihovu izboru, najbolja predstava je Lažeš, Melita u produkciji Dječjeg kazališta Dubrava.

Izbornik ovogodišnjeg festivala bio je dr. sc. Igor Tretinjak, teatrolog i kazališni kritičar, koji je među 22 prijavljene predstave odabrao njih osam za natjecateljski program. Predstave su se izvodile u Gradskom kazalištu lutaka Split i Kazalištu lutaka Zadar. Uz natjecateljski, održan je i bogat popratni program: studenti prve godine preddiplomskog studija glume Umjetničke akademije u Splitu u GKL-u Split čitali su prvonagrađeni tekst Prema suncu Kristine Gavran, dok su u splitskim osnovnim školama održane slušaonice radio-igre u suradnji s Dramskim programom Hrvatskog radija.

Devetnaesto izdanje Malog Marulića još je jednom potvrdilo važnost i vitalnost suvremene hrvatske drame za djecu i mlade, kao i snagu kazališta da komunicira, potiče i nadahnjuje publiku svih uzrasta.