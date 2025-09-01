Proglašena najmirnija zemlja na svijetu za 2025. godinu, pogledajte kako stoji Hrvatska

Nordijska država Island, poznata po svojim vulkanima i toplim izvorima, ponovno je proglašena najmirnijom zemljom na svijetu prema Globalnom indeksu mira.

Indeks, kojeg objavljuje Institut za ekonomiju i mir (IEP), rangira 163 neovisne države i teritorija prema kriterijima poput društvene sigurnosti, opsega domaćih i međunarodnih sukoba te stupnja militarizacije.

Osim što je i ove godine zauzeo prvo mjesto na ljestvici, Island je treći na popisu World Happiness Report-a po najsretnijim zemljama svijeta, a ujedno je i jedno od najpoželjnijih turističkih odredišta na sjevernoj hemisferi, prenosi Dnevnik.hr.

Kako stoje ostale države?

Od osnutka Globalnog indeksa mira 2008. godine, prosječna ocjena država pogoršala se za 5,4 posto. Jaz između najmirnijih i najmanje mirnih zemalja također se povećao za 11,7 posto.

Rusija je prvi put najmanje mirna zemlja na svijetu, a slijedi je Ukrajina.

Sjedinjene Države zauzimaju nisko mjesto na ljestvici, 128. poziciju, iza Hondurasa, Bangladeša i Ugande. To se ponajviše pripisuje visokom stupnju militarizacije, koja ih svrstava bliže manje miroljubivom dijelu indeksa, uz zemlje poput Sjeverne Koreje (149. mjesto), Izraela (155.), Ukrajine (162.) i Rusije (163.).

Francuska je najmilitariziranija zemlja zapadne i srednje Europe, dok je Južna Amerika jedina regija koja je zabilježila poboljšanje u miroljubivosti u ovom najnovijem indeksu. Najveći pomaci zabilježeni su u Peruu i Argentini, dok su Kanada i Kostarika najmiroljubivije države Sjeverne i Srednje Amerike.

Mauricijus, Bocvana i Namibija proglašene su najmiroljubivijim državama u podsaharskoj Africi, javlja CNN.

Hrvatska i susjedi

Hrvatska se nalazi na zavidnoj 19. poziciji, što je za jedno mjesto manje u odnosu na prethodnu godinu. Prema Globalnom indeksu mira, naša je zemlja ispod susjedne Slovenije (9.) i Mađarske (17.), ali iznad Crne Gore (34.), Italije (33), BiH (59.) i Srbije (64.).