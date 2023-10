Profesor Primorac održao inspirativno i motivirajuće predavanje studentima na Medicinskom fakultetu

U organizaciju Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Primorac je danas održao predavanje pod nazivom "Nema mjesta za male snove" u velikom amfiteatru Medicinskog fakulteta gdje se tražilo mjesto više. Naime, predavanju su nazočili rektor prof.dr.sc. Dragan Ljutić s prorektorima prof. dr. sc. Zoranom Đogašom i prof. dr. sc., mnogi profesori i studenti Sveučilišta, ali i brojni prijatelji prof. Primorca i njegovi sugrađani.

Uvodnu riječ, tom prigodom, imao je prof. dr. sc. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu, koji se zahvalio svima koji su došli, naglasivši da je predavanje prvenstveno namijenjeno studentima.

S organizacijom ovakvih događanja započeli smo još prije pandemije koronavirusa i to sada postaje nešto što bismo željeli pretvoriti u tradiciju. Želja nam je ugostiti ljude iz naših lokalnih sredina koji su ostvarili zavidne karijere. Oni su se nametnuli ne samo u našoj državi, nego i u svijetu. Ovdje nam pokazuju kako je to bilo kroz njihov pogled. O prof. Draganu Primorcu sve znamo. Kroz svoju karijeru pokazao nam je da tko želi i hoće, nema te planine koju ne može prijeći. Osobito ako smo svi zajedno. Zato me raduje da smo ovdje zajedno i dajemo podršku jedni drugima. Jedva čekam čuti koja je to životna priča koja je ovdje kod nas u Splitu učinila „stvarnim“ američki san – kazao je rektor Ljutić i zaključio:

Dragi studenti, moja sintagma je uvijek bila „studenti, studenti, studenti“, a ovo što ćete sada čuti prvenstveno je radi vas – per aspera ad astra. Trnovit je put do zvijezda, nije lako. Jedan od mojih profesora, mogu reći tada i uzora, rekao mi je: „Gledaj, poletjet ćeš, a kad poletiš, nemoj se strmoglaviti, nego u najmanju ruku nastoj održavati taj let.“ Prof. Primorac održao je taj let, i uzletio još više, ali ne prvenstveno radi sebe, koliko je davao i za sve nas. Osobito za vas mlade ljude, da vidite kako se može. Ja sam uvijek za to da odete, da vidite kako to izgleda u svijetu i da se vratite. Nigdje neće biti ovog sunca i ove ljepote kojom smo okruženi i ovog našeg naroda među kojim živimo. A jaki smo, snažni smo i drugi nas uvažavaju – poručio je rektor Ljutić.

O prof. Primorcu biranim riječima govorio je i prof.dr.sc. Stipan Janković, pročelnik Odjela za zdravstvene studije.

Sve što je prof. Primorac postigao može se postići s više ili manje truda, inteligencije, rada, suradnika, itd., ali ono što krasi prof. Primorca je njegova čovječnost. Ako prof. Primorac kaže da će nešto učiniti, onda budite sigurni da će on to i učiniti koliko god to izgledalo nemoguće. Ako vam on kaže da vam je prijatelj, onda vam je on prijatelj dušom i srcem. Nikad patvoren, sto posto iskren. On će s vama u rat za pravednu i ljudsku stvar. Nije slučajno da je on iz Amerike sudjelovao aktivno u prvim godinama Domovinskog rata. On je i animator i motivator, nema onoga da vrijedi u svijetu kojega on nije doveo u Hrvatsku. To sve pridonosi našoj domovini, svi to baštinimo, a da nismo ni svjesni. On je čovjek enormne energije – kazao je prof. Janković istaknuvši i potignuća porf. Primorca iz vremena kada je bio ministar znanosti, obrazovanja i sporta te kada je uložio u razvoj splitskog Kampusa i Sveučilišta, ali isto tako i Sveučilišta u rijeci, Zagrebu, Osijeku.

O drugim lijepim stvarima koje smo zajedno prošli, jer je taj dječak brzo narastao, ne bih govorio. Reći ću samo da smo napisali 12 radova iz područja ratne medicine i da su svi bez ispravke objavljeni u američkom i europskim časopisima ratne medicine. To je naš prijatelj, naš bivši ministar, naš znanstvenik, čovjek koji je potekao iz ove sredine, koji je prošao težak put do svojih uspjeha, ali on igra kao Modrić, zabija golove i nakon 38. godine. Sretno mu i neka tako nastavi i dalje – kazao je prof. Janković.

Na predavanju je prof. Primorac govorio o svom djetinjstvu, odrastanju u Splitu, svojim znanstvenim rezultatima i svjetskoj znanstvenoj karijeri, prijateljstvima s brojnim Nobelovcima i svjetskim državnicima, izgradnji Sveučilišta u Splitu i Hrvatske kao društva znanja, nizu projekata koji globalno snažno pozicioniraju državu...