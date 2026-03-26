Profesionalna džeparka dobila uvjetnu zatvorsku kaznu, evo što joj je išlo u prilog

Kao na piru prošla je Đ.O. (35), državljanka BiH, pred Općinskim sudom u Splitu: dobila je naime uvjetnu zatvorsku kaznu za seriju krađa u Dalmaciji!

Prema optužnici, 'operirala' je po Trogiru između 15. kolovoza i 17. rujna.

U tih mjesec dana je počinila najmanje devet krađa, odnosno produljeno kazneno djelo koje joj je optužnicom stavljeno na teret. Sve na isti način, pratila je žrtve (redom strance) s mlađom punoljetnicom M.H. (protiv koje je razdvojen postupak) te bi krale novčanike iz torbi i torbica neopreznih turista. Šteta je gotovo dvije tisuće eura, a Đ.O. je sve priznala i obećala vratiti novac 'u jednom duljem periodu'. Nije radila u tom periodu pa je eto tako zarađivala za život...

Splitski općinski sud joj je povjerovao, iako je imala otegotne okolnosti da je već osuđivana za krađu, a ima i pravomoćnu uvjetnu osudu sa suda u Zagrebu nakon što je uhvaćena u Trogiru (godinu dana uvjetno na četiri godine ako ne počini novo istovrsno kazneno djelo iz travnja 2022.), prevladale su olakotne okolnosti - priznanje, obećanje da će nadoknaditi štetu te što je majka devetoro djece! Pa je tako osuđena na deset mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od tri godine...