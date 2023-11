Prodaje se Fortenova!

Danas je Fortenova Group TopCo B.V., nizozemska holding kompanija koja je krovni vlasnik Fortenova grupe d.d. u Hrvatskoj i regiji, odnosno dobro poznatih kompanija kao što su primjerice Konzum, Mercator, Zvijezda, Dijamant, Jamnica i PIK Vrbovec, najavila transakciju promjene vlasničke strukture koja bi trebala ojačati i osigurati buduće uspješno poslovanje Fortenova grupe, piše N1.

“Nova vlasnička struktura spriječit će nanošenje daljnje financijske štete i stvaranja operativnih poteškoća u poslovanju, koje su do sada bile rezultat činjenice sudjelovanja sankcioniranih suvlasnika u vlasništvu kompanije”, poručuju iz kompanije.

“U suštini, krovna nizozemska holding kompanija objavila je da je postignut dogovor s kompanijom Open Pass Ltd., najvećim nesankcioniranim dioničarom (imateljem depozitarnih potvrda u Fortenova STAK-u) Fortenova grupe, koji bi trebao rezultirati novom vlasničkom strukturom u kojoj više neće biti sankcioniranih suvlasnika. Dogovor se odnosi na prodaju i prijenos 100 posto udjela koje Fortenova Group TopCo B.V. drži u kompaniji Fortenova Group MidCo B.V. na novoosnovanu nizozemsku korporativnu strukturu, koja se sastoji od nizozemske zaklade Iter STAK Stichting i nizozemskog društva Iter BidCo B.V., za iznos koji ukupno može dosegnuti do 660 milijuna eura”, stoji u priopćenju koje su poslali iz kompanije.

“Od tog iznosa, pola milijarde eura kupci plaćaju bezuvjetno na zaključenju transakcije, a isplata preostalih do 160 milijuna eura je vezana uz postizanje ugovorom preciziranih financijskih ciljeva Fortenova grupe koje bi upravo ova transakcija trebala omogućiti. Financijski ciljevi s čijim ostvarivanjem je razmjerno povezana isplata preostalog iznosa su prije svega ugovaranje održivog refinanciranja u 2024. godini, pod uvjetima boljim od sadašnjih te dosezanje određenih omjera duga i dobiti iz operativnog poslovanja, koji su niži od sadašnjih. Ukoliko u sljedeće tri godine dođe do uvrštavanja Fortenova grupe na organizirano tržište ili prodaje materijalne imovine kompanije, ugovor predviđa i moguće dodatne isplate sadašnjim dioničarima koji neće sudjelovati u novoj vlasničkoj strukturi. Podsjetimo, Fortenova grupa je u rujnu ove godine potpisala ugovor o izdavanju obveznica u iznosu od 1,2 milijarde eura kojim je kratkoročno refinanciran dug kompanije na rok do kraja studenoga 2024. godine te će sadašnji kreditori, fondovi kojima upravlja američki HPS Investment Partners, i dalje imati zalog na udjele u kompaniji MidCo.

Odobrenje za transakciju koje je neophodno za njeno zaključenje tražit će se od dioničara (imatelja depozitarnih potvrda Fortenova Group STAK-a) na skupštini, a zaključenje glasanja se očekuje 19. prosinca 2023. godine. Dogovor o kojem će glasati dioničari (imatelji depozitarnih potvrda) je takav da u novoj vlasničkoj strukturi, pod jednakim uvjetima kao i OpenPass, mogu sudjelovati svi kvalificirani dioničari, odnosno praktički svi nesankcionirani sadašnji imatelji depozitarnih potvrda kompanije, među kojima je i cijeli niz partnera i dobavljača Fortenova grupe. Sadašnji dioničari koji nisu pod sankcijama zbog ruske agresije na Ukrajinu će tako moći ili samo prenijeti svoje vlasništvo u novu BidCo kompaniju, ili uz dobrovoljnu opciju dodatne investicije povećati svoj suvlasnički udjel, ili odabrati opciju isplate, odnosno izlaska iz vlasničke strukture. Sankcioniranim dioničarima će njihovi pripadajući iznosi biti uplaćeni na poseban račun kojem će moći pristupiti kada sankcijski propisi Europske unije, SAD-a i Ujedinjene Kraljevine to dozvole.

