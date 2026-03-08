Procurio sastav Dinama za derbi s Hajdukom, evo kojih 11 će istrčati na Poljudu

Dinamo na Poljud stiže kao vodeća momčad na ljestvici SuperSport HNL-a, do sada su Modri osvojili 54 boda, a drugoplasirani Hajduk je na 47 bodova.

Današnji derbi mogao bi 'prelomiti' utrku za naslov prvaka. Pobjedom bi Dinamo otišao na velikih 10 bodova prednosti i praktički osigurao titlu. Hajduku pobjeda donosi nadu, s tri nova boda Bili bi se primaknuli Dinamu na samo četiri boda minusa, prvenstvo bi i dalje bilo neizvjesno...

Trener Dinama Mario Kovačević za današnji derbi mora 'pokrpati' sastav jer zbog ozljede nema Bennacera, od ranije su izvan momčadi Kevin Theophile i golman Ivan Filipović. Male su šanse da na Poljudu danas zaigraju Lisica i Hoxha koji su - iako ozlijeđeni - s momčadi doputovali u Split, piše tportal.

Tako je na kraju Kovačević za prvih 11 imao dilemu na obje bekovske pozicije. No, krenimo redom...

Na golu je sigurno Livaković, stoperski par čine McKenna i Dominguez, a na lijevom je beku Goda koji je prednost dobio zbog ipak nešto konkretnijeg defenzivnog stava od Perez Vinlofa. Desno? Dilema je Galešić ili Valinčić. Činjenica je da se Valinčić još nije u potpunosti vratio u idealnu formu nakon duge pauze zbog ozljede, a Galešić je spreman i u sjajnoj je formi. Istina, Galešić je primarno stoper, ali je jednako kvaliteti igrao i na beku pa je za očekivati da će danas na Poljudu startati od prve minute.

U veznome redu su standardno kapetan Mišić, te Zajc i Stojković, na desnom je krilu Bakrar, a na lijevom Vidović. U vrhu napada je najbolji strijelac SHNL-a u dosadašnjem dijelu sezone Dion Drena Beljo.

Očekivani sastav Dinama za derbi s Hajdukom:

Livaković - Galešić, Dominguez, McKenna, Goda - Stojković, Mišić, Zajc - Bakrar, Beljo, Vidović

Napomenimo i to kako je glavni sudac današnjeg derbija Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Ivan Janić iz Iloka i Kristijan Novosel iz Valpova, a četvrti sudac je Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca je Goran Pataki iz Đakova.