Procurilo ime dobitnika Zlatne lopte?

Prema navodima obiteljskog prijatelja Lionela Messija, Alessandra Dossetija, legendarni Argentinac u petak je obaviješten da će upravo on biti najnoviji pobjednik Zlatne lopte za 2023. godinu, pišu Sportske novosti.

Messi, pobjednik Svjetskog prvenstva 2022. godine, jedan je od glavnih kandidata za osvajanje prestižne nagrade, a nakon današnjih navoda čini se da je postao glavni favorit za svoju osmu Zlatnu loptu. Direktna izjava glasi: ‘Lionelu Messiju danas je rečeno da je dobitnik Ballon d‘Or 2023‘. Vijest je ubrzo procurila u medije i proširila se svijetom.

Messi je neupitno odigrao odlično Svjetsko prvenstvo, na kojem je i proglašen za najboljeg igrača turnira, a nije manjkao ni u rubrici statistika, s čak sedam golova i tri asistencije u sedam utakmica koje je odigrao na turniru u Kataru. Osim toga, Argentinac je osvojio i francusko prvenstvo sa PSG-om, i pri tome postigao 21 pogodak uz 20 asistencija kroz 41 utakmicu.

🚨 BREAKING: Alessandro Dossetti (Messi’s family friend):

“Lionel Messi was told today that he is the winner of Ballon d’Or 2023.” 🌕🇦🇷 pic.twitter.com/HfvAvpwlVa

