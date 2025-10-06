Problemi u prometu na moru i kopnu: U prekidu brojne pomorske linije

Jutros su zbog jakog vjetra u Dalmaciji i na obali uvedene zabrane za određene skupine vozila te su prekinute brojne pomorske linije, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Na omiškoj obilaznici (DC553) te na dijelu Jadranske magistrale (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina).

Zbog vremenskih neprilika u prekidu su trajektna linija Sumartin–Makarska, brodska linija Dubrovnik–Koločep–Lopud–Suđurađ, kao i katamaranske linije Split–Sutivan, Split–Milna–Hvar–Korčula–Dubrovnik, Jelsa–Bol–Split, Mali Lošinj–Unije–Cres–Rijeka i Dubrovnik–Korčula–Ubli.

HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te prate najnovija izvješća o stanju u prometu.