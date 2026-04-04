Problemi u prometu: Dvije nesreće na autocestama, u prekidu linija Sumartin-Makarska

U većem dijelu zemlje promet se odvija bez većih poteškoća, no vozače na pojedinim dionicama upozorava se na pojačan oprez zbog jakog vjetra i izvanrednih događaja, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Za sve skupine vozila otvorene su ključne prometnice, uključujući autocestu A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, autocestu A6 Rijeka–Zagreb te državne ceste DC54 Maslenica – Zaton Obrovački, DC102 preko Krčkog mosta i DC106 preko Paškog mosta. Ipak, podno Velebita puše jaka bura s olujnim udarima zbog čega je na dijelu Jadranske magistrale (DC8) na snazi zabrana prometa za vozila prve skupine.

Promet dodatno usporavaju i dvije prometne nesreće na autocestama. Na A6 u tunelu Sopač, u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom, dok se na autocesti A3 između čvorova Spačva i Lipovac, u smjeru Lipovca, također prometuje jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Problema ima i u pomorskom prometu. U prekidu je trajektna linija Sumartin – Makarska, dok će katamaranska linija Split – Bol – Jelsa ponovno biti uspostavljena danas u 16:30 sati s polaskom iz Splita.

HAK najavljuje i izmjene u plovidbenom redu za ponedjeljak, 6. travnja. Uvodi se dodatna trajektna linija Zadar (Gaženica) – Bršanj s polaskom iz Zadra u 13 sati i povratkom u 17:30 sati. Također, trajekti na liniji Zadar (Gaženica) – Preko prometovat će po prilagođenom rasporedu s više polazaka tijekom jutra i ranog poslijepodneva.