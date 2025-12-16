Prkić u Gradskom vijeću: "Ne moramo ponavljati iste greške"

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, na kojoj se raspravlja o proračunu za 2026. godinu, vijećnik Jakov Prkić (Direkt) iznio je amandmane na Prijedlog proračuna Grada Splita za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028., predlažući preraspodjele unutar gradskih rashoda.

U prvom amandmanu Prkić predlaže povećanje izdvajanja za poticanje bavljenja sportom djece i mladih, uz istodobno smanjenje rashoda namijenjenih vrhunskom sportu. U drugom amandmanu traži uvođenje nove aktivnosti izrade lokalnog Plana za sigurnost cestovnog prometa, a sredstva bi se osigurala smanjenjem rashoda na projektu Vukovarske ulice.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

450 tisuća eura više za sport djece i mladih

Prkić predlaže povećanje rashoda u Razdjelu 205 (Upravni odjel za sport i politike mladih), Glavi 20501, u Programu 2203 (Politike mladih), na Aktivnosti/Projektu A220304 "Poticanje bavljenja sportom za djecu i mlade", iz izvora financiranja 1.1. Opći prihodi i primici.

Predloženi iznos povećanja je 450.000 eura, a novi iznos rashoda bio bi 1.000.000 eura.

Istodobno, predlaže smanjenje rashoda u istom razdjelu i glavi, ali u Programu 2201 "Pokroviteljstva i potpore klubovima i udrugama", na Aktivnosti/Projektu A220106 "Potpore Grada Splita vrhunskom sportu", također iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici.

Predloženi iznos smanjenja je 450.000 eura, a novi iznos rashoda iznosio bi 450.000 eura.

"Rupa bez dna" i vidljivost Splita koja nije postignuta

U obrazloženju amandmana Prkić je naveo kako smatra da se ne bi trebale ponavljati dosadašnje prakse.

"Iako smo svi svjesni kako je prethodni gradonačelnik izmislio stavku potpore vrhunskom sportu kako bi trpao novac u rupu bez dna, ne moramo ponavljati iste greške", poručio je.

Dodao je da, prema njegovom stajalištu, nije postignut cilj zbog kojeg se takva stavka opravdavala.

"Jasno je kako nije postignut željeni cilj, odnosno vidljivost Splita u sportskom i turističkom segmentu kroz nastupe u regionalnim ili europskim klupskim natjecanjima", rekao je Prkić.

Zaključno, predložio je konkretan rez i preusmjeravanje sredstava: "Stoga predlažem smanjenje tih rashoda za 50% i za isti iznos povećanje stavke u kojoj ćemo financirati bavljenje sportom naše djece."

Novi lokalni Plan sigurnosti cestovnog prometa: 25 tisuća eura iz Vukovarske ulice

U drugom amandmanu Prkić predlaže povećanje rashoda u Razdjelu 213 (Upravni odjel za promet), Glavi 21301 (UO za promet), u Programu 5000 "Prometno redarstvo", na Aktivnosti/Projektu A500002 "Izrada lokalnog Plana za sigurnost cestovnog prometa".

Predloženi iznos povećanja je 25.000 eura, a novi iznos rashoda bio bi 25.000 eura, iz izvora financiranja 1.1. Opći prihodi i primici.

S druge strane, predlaže smanjenje rashoda u Razdjelu 213, u Programu 5100 "Nerazvrstane ceste", na Kapitalnom projektu K510001 "Vukovarska ulica", iz izvora financiranja 4.8. Komunalni doprinos.

Predloženo smanjenje iznosi 25.000 eura, a novi iznos rashoda bio bi 335.000 eura.

"Svjedoci smo brojnih prometnih nesreća"

Obrazlažući potrebu za izradom lokalnog plana, Prkić je upozorio na stanje sigurnosti prometa.

"Svjedoci smo brojnih prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama i s teže ozlijeđenima", naveo je, ističući i usporedbu s Europskom unijom: "U EU veći broj smrtno stradalih od Hrvatske imaju samo Rumunjska, Bugarska i Grčka."

Osvrnuo se i na stanje unutar Hrvatske: "U RH naša županija je druga po broju smrtno stradalih, što je i očekivano s obzirom na broj stanovnika koji živi u našoj županiji."

Prkić je podsjetio i na okvir koji je postavila država: "Vlada RH donijela je šesti Nacionalni plan za sigurnost cestovnog prometa za razdoblje od 2021. - 2030."

U argumentaciji navodi i međunarodnu obvezu: "Hrvatska je potpisnica Stockholmske deklaracije prema kojoj se države potpisnice obvezuju nastaviti suradnju i istaknuti problematiku stradavanja na cestama."

Naglasio je da su posebno pogođene ranjive skupine: "Problemi koji se potenciraju su stradavanja ranjivih skupina, tj. pješaka, biciklista, motociklista, korisnika javnog prijevoza, djece i mladih."

U tom kontekstu, Prkić je naveo da se uz nacionalne planove potiču i lokalni: "Sve države potpisnice obvezne su izradit nacionalne planove, a osim obavezne izrade nacionalnih planova sigurnosti cestovnog prometa, potiče se izrada i implementacija regionalnih i lokalnih planova."

Zato predlaže da Grad Split krene u izradu lokalnog dokumenta: "Stoga bi Grad Split u suradnji s PUSD, HAK-om i obrazovnim institucijama trebala izraditi Plan koji bi za cilj imao smanjenje broja smrtno stradalih i teže ozlijeđenih na cestama u Splitu."

Na kraju je precizirao i kako bi se to operativno uvelo u proračun: "Stoga predlažem u Glavi 21301 Programu 5000 novu aktivnost A500002 Izrada lokalnog Plana za sigurnost cestovnog prometa."