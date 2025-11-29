PRIZNALI KRIVNJU? Uhićeni zbog mita Mikuliću pušteni na slobodu

Kako doznaje Index, dva vlasnika kamenoloma uhićena u akciji Uskoka u kojoj je uhićen i sada već bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, pušteni su na slobodu nakon ispitivanja. I Goran Večković, vlasnik Kamenoloma Žakanje i Kamenoloma Gorjak, te Ivica Vugrinec, vlasnik tvrtke Kamenolomi Golubiček i mesnica Vugrinec, sinoć su satima razgovarali s Uskokovom istražiteljima.

Jesu li priznali krivnju?

Puštanje na slobodu nakon ispitivanja u praksi često znači da su priznali ono što im se stavlja na teret, a to je davanje mita Andriji Mikuliću (HDZ) u vrijednosti od 120.000 eura.

Iako još nije potvrđeno da su Večković i Vugrinec priznali krivnju, to bi Uskoku dodatno izbilo argumente za traženje istražnog zatvora za Andriju Mikulića i njegovo kuma Dragana Krasića, koj je također uhićen.

USKOK bi danas trebao donijeti odluku hoće li za Andriju Mikulića, bivšeg glavnog državnog inspektora i njegovog kuma Krasića.

Poznato je da se, među ostalim, zadržavanje u istražnom zatvoru može zatražiti kako osumnjičenik ne bi utjecao na svjedoke ili ponovio kazneno djelo.