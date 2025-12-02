Privremeni prekid opskrbe vodom u Trogiru i Okrugu Gornjem zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na vodoopskrbnoj mreži, potrošači na području Trogira i Okruga Gornjeg morat će se privremeno prilagoditi prekidu u isporuci vode.

U Trogiru, u ulici Plano Aerodrom, opskrba vodom bit će obustavljena u četvrtak, 4. prosinca 2025., u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

U Okrugu Gornjem, na predjelu Pivetova Glavica, radovi na cjevovodu uzrokovat će prekid isporuke vode u srijedu, 3. prosinca 2025., od 8:00 do 13:00 sati.

Građanima se savjetuje da pripreme dovoljne zalihe vode za kućanstvo i poslovne prostore te da tijekom obustave ne koriste uređaje koji ovise o vodi iz javne mreže. Nakon ponovnog puštanja vode moguće je privremeno zamućenje, dok se sustav ne stabilizira.

Za dodatne informacije korisnici se mogu obratiti kontakt službi Vodovoda i kanalizacije na brojeve 545-900 ili 881-523 (Vodoopskrbna mreža Trogir).

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, radovi će biti odgođeni za prvi sljedeći povoljan termin.